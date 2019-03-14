Производство чугуна, стали и проката за 2 мес. 2019 года

В феврале 2019 года металлургическими предприятиями Украины произведено:

— чугуна – 1,59 млн тонн (89% относительно января 2019 г.);

— стали – 1,69 млн тонн (91%);

— проката – 1,48 млн тонн (92%).

Об этом сообщили в ОП “Укрметаллургром”, ссылаясь на данные, озвученные в ходе балансового совещания.

Снижение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено разницей в количестве дней, а также проведением капитальных и планово-предупредительных ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий, отмечают в объединении.

За 2 месяца 2019 года произведено:

— железорудного концентрата – 10,20 млн тонн (101% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— агломерата – 5,15 млн тонн (96%);

— окатышей – 3,66 млн тонн (104%);

— кокса валового (6% вл.) – 1,70 млн тонн (96%);

— чугуна – 3,38 млн тонн (94%);

— стали – 3,54 млн тонн (100%);

— проката – 3,08 млн тонн (99%);

— трубной продукции – 0,17 млн тонн (100%).

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По состоянию на 13 марта 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 15 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на апрель 2019 года

В апреле 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,7 млн тонн, стали – 1,7 млн тонн, проката – 1,5 млн тонн.

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Обеспечение железорудным сырьем

В феврале 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,2 млн тонн железорудного сырья (86% относительно января 2019 г.). По импорту в феврале ЖРС не завозилось.

За 2 месяца 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 4,75 млн тонн железорудного сырья (90% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в феврале 2019 г. составил порядка 3,1 млн тонн (94% относительно января 2019 г.), а за 2 месяца 2019 г. – 6,4 млн тонн (111% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В феврале 2019 года на коксохимические предприятия поставлено 1,07 млн тонн коксующихся углей (85% относительно января 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,20 млн тонн (82% относительно января 2019 г.);

— импортируемых – 0,87 млн тонн (86% относительно января 2019 г.).

Всего за 2 месяца 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 2,32 млн тонн углей для коксования (102% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,45 млн тонн (90% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 1,87 млн тонн (105% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 2 месяца 2019 года составила 80,6%.

Обеспечение коксом

В феврале 2019 года на украинские металлургические предприятия поставлено 727 тыс. тонн кокса (89% относительно января 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 677 тыс. тонн (90% относительно января 2019 г.);

— импортируемого – 50 тыс. тонн (85% относительно января 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 2 месяца 2019 года, составил 1,54 млн тонн (91% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которого:

— украинского происхождения – 1,43 млн тонн (94% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,11 млн тонн (69%).

Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 7,2%.

Обеспечение привозным металлоломом

В феврале 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 136 тыс. тонн металлолома (59% относительно января 2019 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 128 тыс. тонн (56% относительно января 2019 г.), экспортировано 8 тыс. тонн (267% относительно января 2019 г.).

За 2 месяца 2019 года из заготовленных 365 тыс. тонн лома (62% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 354 тыс. тонн (71% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 11 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В феврале 2019 года украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 145 млн куб.м природного газа (88% относительно января 2019 г.).

Всего за 2 месяца 2019 года отечественная металлургия потребила порядка 310 млн куб.м природного газа (91% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в феврале составило порядка 910 млн кВт*ч (90% относительно января 2019 г.), а за 2 месяца – порядка 1 920 млн кВт*ч (96% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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