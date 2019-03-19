Украина Vs. Япония: сколько металлопроката потребляют судостроители

Судостроительные и судоремонтные предприятия Украины потребляют более 20 тыс. тонн стального проката в год, сообщает GMK Center.

В 2018 году объем металлопроката, проданного группой «Метинвест» судостроительным и судоремонтным предприятиям, превысил 470 тыс. тонн. Из них более 20 тыс. тонн реализовано в Украине. “Метинвест” – на сегодняшний день единственный в Украине производитель плоского проката для судостроения.

Что касается потребителей, то в 2018 году Smart Maritime Group (SMG, объединяет Николаевскую и Херсонскую верфи) потребила 2,3 тыс. тонн металла.

«В 2019 году в связи с новыми контрактами прогнозируется, что потребление увеличится почти вдвое – до 4,39 тыс. тонн. По судоремонту запланировано придерживаться среднегодовых показателей в 3 тыс. тонн», – цитируется Василий Федин, генеральный директор SMG.

Несколько больше металлопроката потребляет судостроительный завод компании «Нибулон», который в прошлом году переработал рекордные 6,4 тыс. тонн судостроительного металла.

Всего за пять лет на судостроительном заводе «Нибулон» переработали свыше 22 тыс. тонн специализированной судостроительной стали производства украинских металлургических предприятий.

«В нынешнем году планируется увеличить потребление металла по сравнению с 2018-м на 15%. Флот компании в ближайшие годы будет составлять 100 судов», – сообщили в «Нибулоне».

Потребление металла на ООО «СРЗ» (Мариуполь) в 2018 году составило 2,5 тыс. тонн, в том числе на нужды судоремонта предприятие направило около 200 тонн. Вероятнее всего, остальной объем использован при производстве металлоконструкций и других изделий.

По словам Андрея Исаева, аналитика «ЦТС-Консалтинг», металлоемкость строительства отличается для различных типов судов (тонна стали на одну тонну дедвейта полной грузоподъемности судна). «Для судов класса «река-море» этот показатель составляет 0,31, для баржи или буксира – 0,2», – уточняет Андрей Исаев.

В прошлом году руководство Николаевского судостроительного завода “Океан” сообщало, что предприятие ежемесячно перерабатывает перерабатывается более 1200 тонн стали, выполняя заказы по производству металлоконструкций и элементов мостов.

По оценкам Японской ассоциации судостроителей (SAJ), в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) судостроительная отрасль Японии увеличит потребление стальной продукции на 3% до 3,18 млн тонн.

Из них 2,76 млн тонн придется на толстолистовую сталь (+3,3% по сравнению с 2018/2019 ф.г.) и 250 тыс. тонн – на фасонный прокат (+2,1%).

Потребление стали в текущем финансовом году оценивается ассоциацией в 3,08 млн. тонн, что на 11,9% меньше показателя 2017/2018 ф.г.

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