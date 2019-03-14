Водный “Челси”: зачем на верфи в Николаеве производят металлоконструкции

Николаевская верфь компании Смарт Мэритайм Груп (СМГ) начала работы по изготовлению металлоконструкций для сухогруза типа CHELSEA, который строится Херсонской верфью СМГ на базе судна-донора «Волго-Дон» проекта 1565. Об этом говорится в сообщении СМГ.

“В Николаеве уже идет порезка и гибка металла. На днях первая партия обработанного металла поступит в корпусный цех, где начнется сборка металлоконструкций — комингсов люковых закрытий грузовых трюмов. Всего до конца первой декады апреля Николаевская верфь изготовит почти 90 тонн комингсов, которые затем будут отправлены в Херсон”, – отмечается в сообщении компании.

Строительство судна ведется совместными усилиями Херсонской и Николаевской верфей. В 2000-х гг. на Херсонской верфи уже построили 11 аналогичных сухогрузов типа CHELSEA, напоминают в СМГ.

Челси (CHELSEA) — суда смешанного плавания «река-море», предназначенные для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 МК ММОГ, а также веществ категории В Кодекса ВС.

Судно разработано Морским Инженерным Бюро (Одесса) в сотрудничестве со специалистами компании Concord Shipbuilding Corp. и включает три проекта: RSD11, 005RSD06 и 005RSD06.01.

Класс судов позволяет совершать международные рейсы по Черному, Средиземному, Балтийскому и ряду других морей, полностью покрывая традиционную коммерческую географию эксплуатации судов смешанного река-море плавания, в рамках назначенных классом ограничений.

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

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