Харьковские машиностроители подписали контракт на 1,2 млрд гривень

Вчера 14 марта 2019 года харьковские машиностроительные предприятия “Турбоатом” и “Электротяжмаш” подписали контракт с ЧАО “Укргидроэнерго” на реконструкцию турбинного оборудования стоимостью более 1,2 млрд. гривень. Об этом говорится в сообщении “Турбоатома”.

Предметом контракта является реконструкция двух турбин и двух генераторов гидроагрегатов ст. №№ 4, 5 Кременчугской ГЭС, включая проектирование, изготовление, поставку оборудования, выполнение демонтажно-монтажных работ и услуг инжинирингового сопровождения.

Общая стоимость контракта – более 1,2 млрд. грн., А срок реализации составляет 3,5 года.

В результате реализации контракта будут достигнуты такие цели:

– повышение эксплуатационной надежности и продления срока эксплуатации гидроагрегатов на 40 лет;

– повышение коэффициента полезного действия (КПД) и мощности агрегатов при максимальном напоре на 5,6 МВт (2,8 МВт х 2)

– замена устаревших измерительных приборов;

– повышение экологической безопасности;

– расширение диапазона регулирования мощности агрегатов.

От имени “Турбоатома” и “Электротяжмаша” контракт подписали генеральный директор “Турбоатома” Виктор Субботин, от имени “Укргидроэнерго” – генеральный директор Игорь Сирота.

В рамках контракта с “Укргидроэнерго” руководитель “Турбоатома” Виктор Субботин подписал контракт с и. о. директора “Электротяжмаша» Дмитрием Костюком на проектирование, изготовление и поставку двух гидрогенераторов на Кременчугский ГЭС стоимостью 470 млн. грн.

“Мы имеем возможность загрузить предприятие до 2021 года” – заявил Виктор Субботин.

Раскрытие тендерных предложений по этому проекту состоялось в мае 2018 года. “Турбоатом” совместно с “Электротяжмашем” победили в конкурентной борьбе с производителем энергетического оборудования Andritz Hydro (Германия),

Кременчугская гидроэлектростанция является третьей ступенью каскада ГЭС на р. Днепр и находится в эксплуатации с 1960 г. На станции установлено 12 агрегатов общей (установленной) мощностью 639 МВт.

В 1996г. Правительство Украины начал реализацию масштабной программы реабилитации, в рамках которой предполагается реконструировать все ГЭС ЧАО “Укргидроэнерго” с использованием средств “Укргидроэнерго” и внешнего финансирования.

Реконструкция основного оборудования Кременчугской ГЭС началась во время второго этапа: было реконструировано пять гидроагрегатов. Проведена реконструкция на 2-х агрегатах (ст. №№ 2, 3) с увеличением мощности на 8 МВт (4 МВт х 2) и еще на 3-х агрегатах (ст. №№ 7, 8, 9) с увеличением мощности на 14 МВт (4,8 МВт х 3).

В результате выполнения работ продлен срок службы оборудования еще на 30-40 лет, увеличен межремонтный период до 5-7 лет, улучшены энергетические показатели (мощность – до 10%, КПД – до 4-7%), показатели надежности и эффективности.

В 2011 году ЕБРР и Европейский инвестиционный банк по запросу “Укргидроэнерго” решили предоставить кредит общей суммой 400 млн. евро на реализацию проекта реконструкции гидравлических электростанций в Украине, в том числе 7-ми агрегатов Каневской ГЭС, 3-х агрегатов Киевской ГАЭС, 2 х агрегатов Кременчугской ГЭС.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи