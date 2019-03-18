Сколько рельсов надо “Укрзализныце”

Финансовый план АО “Укрзализныця” (УЗ) на 2019 год предусматривает рост капитальных инвестиций в 1,5 раза до 24,5 млрд грн. Но в статье медиацентра “Магистраль” говорится, что для стабильной работы путевого хозяйства в 2019 г. необходимо в четыре раза больше, чем запланировано.

Основной причиной ухудшения состояния путей и сооружений является хроническое недофинансирование их реконструкции и ремонта. По данным Департамента пути и сооружений УЗ по состоянию на 1 января текущего года развернутая длина главных путей составляет более 27 тыс. км. Чтобы содержать их в надлежащем техническом состоянии и для обеспечения безопасности движения поездов с установленными скоростями, необходимо выполнять соответствующие среднегодовые объемы ремонтно-путевых работ.

Однако из-за недостатка финансирования, начиная с 2011 г., на железных дорогах Украины значительно сократились объемы ремонта путей и стрелочных переводов. Поэтому длина железнодорожного полотна, которое остается без надлежащего технического обслуживания путей, ежегодно растет. На начало текущего года протяженность путей с просроченными сроками реконструкции составила 2431,9 км. Усиленного капитального ремонта ожидают 1255,3 км путей, а капитального – 4735,5 км.

Также читайте: Почему “Укрзализныця” сократит производство грузовых вагонов >>>

В компании отмечают недостаток рельсов, потребность в которых составляет более 150 тыс. тонн в год. По словам заместителя директора Департамента пути и сооружений АО «Укрзализныця» Владимира Чемеринского, с 2013 г. объемы приобретения не покрывают потребности в этих изделиях. Причем рельсов в последние годы закупается все меньше.

Как результат, состояние путевого хозяйства остается неудовлетворительным и постоянно ухудшается. На начало нынешнего года на УЗ эксплуатировалось почти 122 тыс. дефектных рельсов и более 25 тыс. мест временного восстановления рельсовых плетей бесстыкового пути.

Чтобы привести пути к нормальному техническому состоянию, необходимо приобрести почти 150 тыс. тонн рельсов.

Часть инфраструктуры из-за неудовлетворительного технического состояния приходится закрывать. На начало 2019 г. закрыто движение поездов на путях протяженностью 1856,9 км.

Отметим, что единственным украинским производителем ж/д рельсов для магистральных путей является металлургический комбинат “Азовсталь”.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи