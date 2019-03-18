Смарт Мэритайм Групп построила два танкера-химовоза

На верфях Смарт Мэритайм Груп (СМГ) спустили на воду два корпуса танкеров-химовозов для VEKA Shipbuilding WT B.V. (Нидерланды). В ближайшее время оба корпуса будут переданы заказчикам, отмечают в СМГ.

Сегодня на Николаевской верфи осуществлен спуск на воду насыщенного корпуса танкера-химовоза EMMA (заказ №10002).

Танкер-химовоз EMMA был заложен на поточно-позиционной линии Николаевской верфи в июле 2018 года под названием NEBRASKA, впоследствии по желанию заказчика название было изменено.

“Специалисты Николаевской верфи усовершенствовали технологию строительства судна – сборку носовых и кормовых блоков производили килем кверху, что позволило ускорить строительство и снизить затраты за счет упрощения технологического процесса”, – отмечают пресс-службе СМГ.

В конце прошлой недели аналогичный насыщенный корпус танкера-химовоза (строительный №10001) построен и на Херсонской верфи. Танкер назван женским именем AIMEE в честь члена королевской семьи Голландии, принцессы Оранской-Нассау Эйми Сонген (Aimée Söhngen). После дооснащения судно будет поставлено на обслуживание линии Antwerp – Zeebrugge – Oostende – Nieuwpoort.

«Этот контракт дал нам возможность в очередной раз продемонстрировать зарубежным заказчикам, что Смарт Мэритайм Груп может реализовывать проекты в оговоренные сроки, и с высоким уровнем качества» – цитируется в сообщении генеральный директор СМГ Василий Федин.

“Смарт Мэритайм Груп полностью оправдал наши ожидания. Мы удовлетворены нашим сотрудничеством и готовы развивать наши деловые отношения”, – заявил Питер Верслуис (Peter Versluis), собственник VEKA Group B.V.

Оба танкера построены по голландскому проекту CAVALLI и предназначены для перевозки нефтепродуктов и химических грузов. Дедвейт каждого из танкеров превышает 5000 тонн, длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м. Всего при строительстве двух судов использовано более 2400 тонн высококачественной судостроительной стали производства ММК им. Ильича (Мариуполь).

Общая стоимость контракта составила свыше 145 млн грн.

В сообщении СМГ отмечается, что история партнерских отношений компании с VEKA Group насчитывает более 10 лет. За это время СМГ построил для VEKA 8 корпусов танкеров-химовозов. В целом для голландского рынка были построены 12 судов аналогичного класса.

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