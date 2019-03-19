Машиностроители металлургам: кто получит партию грузовиков АвтоКрАЗа

С Кременчугского автозавода (АвтоКрАЗ, Кременчуг) в адрес металлургического предприятия отправилась последняя единица из партии бортовых автомобилей КрАЗ-65053. “Этой отгрузкой «КрАЗ» завершил выполнение контракта, заключенного с крупнейшим в Украине металлургическим комбинатом”, – говорится в сообщении машиностроительного предприятия.

Бортовые машины КрАЗ-65053 (6х4), грузоподъемностью 17 тонн, будут задействованы для обеспечения технологий производства меткомбината, а также доставки оборудования, запасных частей и инструмента к месту проведения ремонтных работ. Комплектация машин – стандартная. Из дополнительных опций: в кабине водителя – дополнительный отопитель и ремни безопасности, в тормозной системе – АБС.

В сообщении не уточняется какой именно меткомбинат получит эти машины. Однако крупнейшим в Украине является “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР). В пресс-службе АМКР пока не ответили Readmetal.com, они ли получили эти машины.

Но ранее сообщалось, что автопарк криворожского предприятия пополнился новым автомобилем КрАЗ-63221 для перевозки персонала в горном департаменте. В этом подразделении используется 5 подобных машин, а весь автопарк вахтовок на предприятии насчитывает 26 единиц. Кроме этого, для доставки персонала в удаленные цеха АМКР используют 22 пассажирских автобуса.

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