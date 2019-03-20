Вартис открыл металлобазу в Сумах

Компания “Вартис” открыла еще одну металлоторговую площадку. “С сегодняшнего дня в г.Сумы начал свою работу новый оптово-розничный склад”, – сообщили ReadMetal.com в компании.

На открытой площадке новой металлобазы может одновременно храниться до 1500 тонн стального проката. Также есть крытый склад площадью 500 кв.м.

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Площадка оборудована козловым краном грузоподъемностью 10 тонн. Имеются подъездные пути для грузового автомобильного транспорта.

“Это выполнение ранее спланированной инвестиционной программы”, – уточнили в компании.

Металлобаза в Сумах стала одиннадцатой оптово-розничной торговой площадкой сети “Вартис”.

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