Вартис открыл металлобазу в Сумах

Компания “Вартис” открыла еще одну металлоторговую площадку. “С сегодняшнего дня в г.Сумы начал свою работу новый оптово-розничный склад”, – сообщили ReadMetal.com в компании.
На открытой площадке новой металлобазы может одновременно храниться до 1500 тонн стального проката. Также есть крытый склад площадью 500 кв.м.
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Площадка оборудована козловым краном грузоподъемностью 10 тонн. Имеются подъездные пути для грузового автомобильного транспорта.
“Это выполнение ранее спланированной инвестиционной программы”, – уточнили в компании.
Металлобаза в Сумах стала одиннадцатой оптово-розничной торговой площадкой сети “Вартис”.
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