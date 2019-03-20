Японцы поставят трубы украинской госкомпании

Государственое АО “Укргазвыдобування” (входит в НАК “Нафтогаз Украины”) 11 марта 2019 года по итогам тендера заказало японской компании Metal One Corporation нержавеющих стальных труб и переходников на $6,85 млн. Об этом сообщили “Наші гроші” со ссылкой систему публичных закупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, в текущем году в Полтавскую область будут поставлены бесшовные насосно-компрессорные трубы и переходники производства корпорации JFE Steel Corp. (Япония) в 2019 году из ударопрочной высокопрочной коррозионностойкой стали JFE-HP2-13CR-110 с гарантией 1 год.

Трубы 73,02х5,51 мм и 60,3×4,83 мм стоят соответственно $8 тыс. и $8,4 тыс. за тонну.

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Наші Гроші со ссылкой на источник в Государственной фискальной службе сообщают, что осенью 2018 года ЧАО “Нефтегаздобыча” Рината Ахметова завозило от Metal One подобные насосно-компрессорные трубы из другой марки стали JFE-HP1-13CR-110 по $8,4-8,9 тыс. за тонну, но с неизвестными условиями поставки.

Сейчас предложение победителя торгов было на 13% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Единственным конкурентом Metal One было ООО “Нефтесервис” с трубами производства Vallourec Deutschland GmbH (Германия), причем никто из претендентов не снижал цену в ходе аукциона.

Metal One из корпорации Mitsubishi впервые получила господряд в Украине, отмечают Наші Гроші.

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