Где ММК им.Ильича взял платформы для перевозки новых слябов

ММК им. Ильича (ММКИ, Мариуполь) самостоятельно разработал и изготовил 40 вагонов-платформ для перевозки слябов, производимых на новой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-4). Об этом говорится в facebook «Метинвест-Мариуполь».

Вагоны-платформы предназначены для транспортировки между цехами слябов, нагретых до температуры 900 ⁰C.

“Вагоны шире и выше старых моделей, а также более износостойкие. Они оснащены термоизоляцией из двух слоев: нижний – базальтовая вата, верхний – гранулированный шлак”, – уточняется в сообщении.

Также на комбинате усовершенствовали полукозловые краны, которые отгружают раскаленные слябы. Они усилены, не раскачиваются даже при скорости ветра 20 м/с и стабильно работают при высоких температурах.

Напомним, что в начале марта 2019 года на ММК им.Ильича состоялся запуск МНЛЗ-4, благодаря которой на предприятии существенно увеличится производство готовой продукции.

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