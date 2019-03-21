Сколько труб потребуется АрселорМиттал Кривой Рог

«АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) полностью меняет систему газоснабжения предприятия – строит новые газопроводы взамен изношенных, говорится в сообщении АМКР.

В пресс-службе предприятия отмечают, что в 2018 году был введен в эксплуатацию новый участок газопровода доменного газа длиной более одного километра. Он проложен от доменного цеха № 2 (газоочистки девятой домны) к коллектору, с подключением основных потребителей – ТЭЦ-3 и воздухонагреватели доменной печи № 9.

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В 2019–2020 гг. планируется замена системы газопроводов на территории доменного цеха № 1, персонал которого обслуживает три доменные печи (№№ 6, 7 и 8). В частности, заменят первую нитку газопровода коксового газа от коксохимпроизводства с подключением котлов ТЭЦ-1 от нового коллектора. Плюс – реконструируют газосбросное устройство № 4 и построят коллектор доменного газа доменных печей №№ 7, 8, от которого будут проложены новые трубопроводы доменного и коксового газов до ТЭЦ-2.

“Общая длина новых газопроводов составит около одного километра”, – отмечают в АМКР.

Благодаря новым объектам предприятие сможет вывести из эксплуатации устаревшие участки газопроводов доменного и коксового газов длиной 4,3 километра. Это повысит энергоэффективность и надежность оборудования с точки зрения экологической безопасности. Общая стоимость строительства превышает 270 млн грн.

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