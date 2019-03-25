Как изменилась стоимость металлопроката в Украине 18-22 марта 2019 года

По данным издательства “Металлика” 18-22 марта 2019 года длинномерный прокат в Украине подешевел, стоимость плоского проката менялась разнонаправленно.

В сегменте длинномерного проката арматура подешевела на 73 грн./тонна (0,39 %). Уголок и швеллер понесли потери в пределах 53 грн./тонна (0,24 %) и 17 грн./тонна (0,07 %). Балка, наоборот, подорожала на 23 грн./тонна (0,1 %).

Позиции нелегированного круга в период с 18 по 25 марта остались на уровне предыдущей недели – 21193 грн./тонна.

В сегменте листового проката отмечался как рост, так и спад котировок. Расценки холоднокатаного листа поднялись на 83 грн./тонна (0,35 %). Цена горячекатаного листа снизилась на 87 грн./тонна (0,43 %).

Средняя стоимость бесшовных труб уменьшилась на 51 грн./тонна (0,14 %). Электросварные трубы подешевели на 37 грн./тонна (0,14 %). ВГП трубы подорожали на 26 грн./тонна (0,12 %).

Цена металлопроката на мировых рынках

Ситуация на мировых рынках длинномерного проката, похоже, снова изменилась. Учитывая то, что в февральском глобальном повышении расценок на стальной прокат присутствовал хорошо заметный спекулятивный оттенок, существует большая вероятность того, что цены начнут снижаться.

Основным драйвером начавшегося в прошлом месяце повышения котировок длинномерного проката был Китай, который, вернувшись на рынок по окончанию азиатского Нового года, увеличил расценки на экспорт в страны ЮВА.

Однако экономика Китая переживает не лучшие времена. Неутешительные статданные по местному автопрому, опубликованные в феврале, привели к тому, что восходящий ценовой тренд рынка КНР внезапно сменился выраженной коррекций внутренних цен на листовой прокат. Это моментально оказало влияние и на состояние дел в сегменте длинномерного проката. Цены на эту продукцию в КНР прекратили рост и находятся в переломно подвешенном состоянии. Более того, цены на заготовку подверглись незначительной коррекции. Это дает основания предполагать, что весь сегмент длинномерного проката в Китае находится на пороге нового снижения расценок.

Однако коррекция внутренних китайских цен на стальной прокат пока не сказалась на экспортных котировках. Китайские металлурги продолжают увеличивать цены на плоский прокат, поставляемый в ЮВА, не оглядываясь на тенденции внутреннего рынка. Правда, здесь тоже отмечается определенное замедление динамики: экспортные расценки растут уже не так быстро, как пару недель назад. Вялый глобальный спрос на сталь остается основным риском, способным спровоцировать снижение или даже обвал цен. Покупатели крайне неохотно принимают (если принимают) повышение расценок.

Но даже подобного рода стабильность является недостижимой для рынка стали стран черноморского бассейна, в котором Турция уже много месяцев играет роль «слабого звена». У турецких металлургов практически отсутствует запас прочности в виде стабильного внутреннего спроса. В итоге последнее повышение мировых цен на сталь в значительной степени обошло турков стороной. Попытки повышения экспортных расценок довольно быстро выдохлись, а заявленные ценовые уровни начали откатываться назад. Подобная ситуация основательно подпортила бизнес другим игрокам черноморского рынка, в том числе и украинским. Потребители в такой ситуации настроились на возобновление падения цен, снизив активность и ожидая более приемлемых предложений.

“Пока в прогнозах большей части отраслевых аналитиков преобладают пессимистические ноты. Вероятность вхождения мирового рынка стали в фазу нового падения цен оценивается весьма высоко”, – резюмируют в “Металлике”.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи