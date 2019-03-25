Сколько вагонов-зерновозов купили частные компании в 2018-2019 годах

По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2018-начале 2019 гг. парк вагонов-зерновозов, принадлежащих частным компаниям, увеличился на 4981 единиц.

В частности, “Днепровагонмаш” (Каменское) на прошлой неделе поставил 60 вагонов-зерновозов “Первой логистической компании”. Об этом говорится в сообщении заказчика в facebook. Общее количество вагонов-зерновозов, которые “Первая логистическая компания” получила в 2018-2019 гг. достигло 340 единиц. Все они были произведены на украинских вагоностроительных предприятиях, уточняется в сообщении компании.

В прошлом году сообщалось, что «Первая логистическая компания» собирается до 2020 года инвестировать около $30 млн в закупку 400-500 новых вагонов. «Подержанные вагоны не покупаем, поскольку в тех предложениях, которые мы получали, стоимость б/у вагона — около $30 тыс., срок его эксплуатации 10 лет. Новый вагон стоит $60 тыс. и имеет срок эксплуатации 25 лет с возможностью пролонгации. Поэтому я считаю экономически нецелесообразным покупать б/у вагоны. Инвестировать экономически выгоднее и перспективнее в новые, хотя в начале это и выглядит существенно затратнее», — рассказывал летом прошлого года владелец компании Максим Шкиль.

По данным Украинской зерновой ассоциации, в начале 2019 года рабочий парк зерновозов “Укрзализныци” (УЗ) по сравнению с 2018 годом уменьшился на 1067 вагонов и составляет 9997 единиц, или 49% от общего парка, тогда как парк зерновозов частных владельцев увеличился на 4981 вагон и составляет 10412 единиц. Средний возраст вагонов зерновозов УЗ – 34 года. Средний процент износа 99,6%. Средний возраст вагонов зерновозов частников – 14 лет. Средний процент износа 41,67%. В прошлом году УЗ отремонтировало 3698 зерновозов, на 2019 запланировали ремонт всего лишь 3591.

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