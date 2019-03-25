Где самые высокие зарплаты у металлургов Украины

В январе 2019 года среди металлургических предприятий Украины самые высокие ставки окладов были на металлургическом комбинате “Запорожсталь” (Запорожье). Об этом сообщает “Домашняя газета” (Кривой Рог) в статье о повышении заработной платы на “АрселорМиттал Кривой Рог”.

В материале со ссылкой на информацию Федерации металлургов Украины приводятся размеры заработной платы по основным профессиям металлургического производства на 7 металлургических предприятиях Украины.

Из таблицы видно, что практически по всем профессиям наиболее высокие зарплаты в январе 2019 года были на “Запорожстали”. Далее приблизительно на одном уровне зарплаты на ММК им.Ильича (Мариуполь), “АрселорМиттал Кривой Рог” (Кривой Рог) и “Азовсталь” (Мариуполь). Заметно ниже зарплаты на Днепровском МК (Каменское).

Особняком стоят металлургические предприятия “Днепросталь” (Интерпайп Сталь, Днепр) и Днепроспецсталь (ДСС, Запорожье), так как на них используется электросталеплавильный способ производства стали и многих профессий, характерных для интегрированных меткомбинатов здесь нет.

Горновые доменной печи 7-8 разряда на трех лидирующих меткомбинатах зарабатывают около 30 тыс. грн., вальцовщик стана горячей прокатки 7 разряда – от 20 до 30,5 тыс. грн., оператор МНЛЗ 6 разряда – от 16 до 22 тыс. грн. У рабочих не основных профессий зарплаты существенно ниже. Зарплата электромонтеров 6 разряда – от 12,5 до 16 тыс. грн. Слесарь-ремонтник металлургического оборудования 6 разряда зарабатывает от 11 до 16 тыс. грн. в зависимости от предприятия.

Более подробная информация – в таблице.

Отметим, что традиционно в данных Федерации металлургов Украины фигурируют размеры начисленных заработных плат без вычета обязательных налогов и сборов (так называемые “грязные”).

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