Сколько труб произвели в Украине за 2 месяца 2019 года

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) за 2 мес. 2019 года в Украине произведено 168 тыс. тонн трубной продукции из черных металлов. Это на 2,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

В феврале 2019 года выпущено 83,3 тыс. тонн труб. В январе производство трубной продукции из черных металлов составило 84,7 тыс. тонн.

По товарной номенклатуре больше всего за 2 мес. выпущено “Труб и трубок, круглого поперечного сечения, подверженных горячей обработке, бесшовных, из стали другой, кроме нержавеющей (кроме труб для нефте- и газопроводов, обсадных труб и труб, которые используются для бурения нефтяных и газовых скважин)” – 65,9 тыс. тонн (+9,6% год к году).

Производство “Труб обсадных, насосно-компрессорных и бурильных для бурения нефтяных и газовых скважин, бесшовных, из стали другой, кроме нержавеющей” сократилось почти на 9% до 33,1 тыс. тонн.

“Труб и трубок, сварных, горячего или холодного формирования, прямоугольного или квадратного поперечного сечения, с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки не более 2 мм, из стали другой, кроме нержавеющей” произведено 27 тыс. тонн (+12,2%).

“Труб и трубок, сварных, горячего или холодного формирования, прямоугольного или квадратного поперечного сечения, с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки более 2 мм, из стали другой, кроме нержавеющей” в январе-феврале 2019 года выпущено 22,8 тыс. тонн (-13,6%).

“Труб и трубок, сварных, круглого поперечного сечения, горячего или холодного формирования, с внешним диаметром не более 406,4 мм, из стали другой, кроме нержавеющей” за 2 мес. 2019 года произведено 19,2 тыс. тонн (-24,2% год к году).

В разрезе предприятий за два месяца 2019 года крупнейшим производителем осталась группа “Интерпайп”. Об этом со ссылкой на материалы объединения “Укртрубопром” сообщает “Интерфакс-Украина”, передает fixygen.

Предприятия объединения за январь-февраль-2019 нарастили производство труб на 3,6% – до 129,8 тыс. тонн, в том числе в феврале выпущено 60,9 тыс. тонн. При этом Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в текущем году, как и в прошлом году, простаивает.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 13,8% – до 40,1 тыс. тонн (в феврале – 17,7 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 22,6%, до 19 тыс. тонн (10,5 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 11,6% – до 62,5 тыс. тонн (27,9 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 13,5% – до 4,2 тыс. тонн (в феврале – 2,8 тыс. тонн). “Сентравис” – нарастил на 15,1%, до 3,6 тыс. тонн нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн).

Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 20%, до 0,4 тыс. тонн труб (0,3 тыс. тонн).

Не входящие в объединение “Укртрубопром” ММК им. Ильича (Мариуполь) за два первых месяца года снизил выпуск труб на 1,5% – до 19,7 тыс. тонн (в феврале – 9,9 тыс. тонн), “Коминмет” – на 17,1%, до 20,4 тыс. тонн (12,7 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), по неофициальным данным, продолжает простаивать.

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