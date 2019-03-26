В АрселорМиттал Кривой Рог предостерегают от сотрудничества с мошенниками

В ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) предупредили клиентов о возможном появлении мошенников, работающих от имени предприятия. Именно так можно расценивать сообщение, которое сегодня появилось на facebook-странице Marketing and sales АМКР.

“Политика ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» направлена на активную борьбу с мошенничеством. Как внутри нашей компании, так и за ее пределами мы придерживаемся политики нулевой терпимости к мошенничеству и используем весь арсенал мер по предотвращению мошеннических действий. АМКР предостерегает от сделок с недобросовестными участниками рынка, распространяющими через Интернет и по электронной почте фиктивные коммерческие предложения о продаже металлопродукции якобы от лица АМКР или аффилированных с ним компаний”, – говорится в сообщении.

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В компании напоминают, что вся электронная деловая переписка от имени АМКР или других аффилированных предприятий группы АрселорМиттал, ведется только с корпоративных серверов, расположенных в доменной зоне @arcelormittal.com.

“Никто из должностных лиц АМКР, включая менеджеров по продажам и руководство компании, не ведет переписку с клиентами с почтовых серверов gmail.com, rambler.ru, mail.ru и т.п., а также, не ведет официальную переписку в каких-либо мессенджерах (ни в Viber, ни в Telegram, ни в WhatsApp и т.п.)”, – акцентировали в АМКР.

В компании говорят, что официальная переписка АМКР исключает возможность коммуникации или переадресации на любые другие доменные имена и/или мессенджеры. Получение сообщения с призывами о ведении коммуникации любым другим альтернативным способом, в том числе через другие почтовые серверы, которые, например, указаны в подписи сотрудника АМКР, является признаком мошенничества.

“АМКР оставляет за собой право принятия мер правового воздействия для пресечения мошеннических действий недобросовестных участников рынка”, – резюмируется в сообщении.

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