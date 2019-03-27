Сколько вагонов произвели в Украине в феврале 2019 года

По данным Государственной службы статистики (Госстат) Украины в январе-феврале 2019 года украинскими вагоностроительными предприятиями произведено 1900 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных.

Это на 5,2% больше показателя января-февраля 2018 года. В том числе в феврале 2019 года произведено 1008 вагонов (практически без изменений к февралю 2018 года).

Крупнейшим производителем грузовых вагонов остается “Крюковский ВСЗ” (КВСЗ, Кременчуг), который в январе-феврале 2019 года увеличил их производство на 46,7% год к году до 848 штук. Кроме того, за два месяца 2019 года КВСЗ произвел 5 пассажирских вагонов.

В то же время АО “Укрзализныця” (УЗ) приняло решение в 2019 году существенно сократить производство грузовых вагонов на собственных вагоностроительных заводах.

А по данным медиацентра “Магистраль” в ремонтном вагонном депо Здолбунов регионального филиала “Львовская железная дорога” межведомственная комиссия приняла в эксплуатацию опытный образец минераловоза модели 19923, модернизированного в вагон для сыпучих грузов модели 19923-01. Депо разрешили продолжить такую модернизацию, до конца года здесь планируют переоборудовать 20 минераловозов. Вагонное депо Здолбунов стало третьим предприятием на Львовской железной дороге, где освоили такую модернизацию.

Напомним, что по данным Госстата в 2019 году было произведено 11152 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных (+12,1% год к году).

Однако отметим, что в официальной статистике по данной статье учитываются также вагоны, которые не имеют права выхода на пути “Укрзализныци”. Например, шахтные вагонетки.

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