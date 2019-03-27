В начале 2019 года в Украине увеличились объемы строительства

По итогам января-февраля 2019 года строительные предприятия Украины выполнили работы на 15 млрд грн. Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2018 составил 116,8%, говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«С самого начала этого года строительная отрасль демонстрирует динамичный рост. За первые 2 месяца объемы строительства уже выросли почти на 17%, выполнено работ на 15 млрд грн. Это замечательные результаты, которые, я думаю, будут сопровождать отрасль и в последующие месяцы. Для этого есть все предпосылки», – цитируется в сообщении заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По итогам двух первых месяцев года индекс строительства инженерных сооружений составил 136,9%, зданий – 103,1% (жилых – 90,2%, нежилых – 118,6%).

В разрезе регионов, лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская область (почти 2 млрд грн.), Харьковская область (1,8 млрд грн.), Одесская область (1 млрд грн.) и Киев (3,7 млрд грн.).

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 10,9% и 9,3% соответственно.

Напомним, по итогам 2018 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 млрд грн., индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%.

В 2018 году в Украине принято в эксплуатацию 8689,4 тыс. кв.м общей площади жилья (новое строительство).

По экспертным оценкам около 60% металлопроката в Украине потребляется именно в строительстве.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи