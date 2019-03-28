В Украине разрабатывают электробус с кузовом из нержавейки

На мощностях ДП «Автосборочный завод №1» (Луцк) корпорации «Богдан Моторс» изготовлен первый 18-метровый кузов для электробусов компании Bluebus (Франция). Контракт был подписан в начале 2019 года, сообщает пресс-служба корпорации.

Сейчас заказчик проводит испытания кузова, после чего начнется серийное производство на луцком заводе «Богдан».



Eправление главного конструктора завода также разрабатывает цельный несущий 12-метровый кузов из низколегированной нержавеющей стали, который станет следующим шагом в сотрудничестве с Bluebus.

В корпорации напоминают, что в 2018 году «Богдан Моторс» поставил во Францию ​​шесть 12-метровых кузовов из конструкционных сталей, прошедших процесс катафореза для повышения сопротивления коррозии. Новые кузова будут повышенную прочность и будут более выносливыми, поясняют в компании.



Ранее корпорация сотрудничала с заказчиками из Восточной Европы. Электрический городской автобус «Богдан А70100» курсирует по улицам городов Польши. Для датской компании BankeElectromotive на луцком ГП «Автосборочный завод №1» был произведен ERCV27 – первый украинский полностью электрический грузовик.



Компания Bluebus является французским производителем экологического общественного транспорта.

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