Киевский завод изготовил три крана для литейного завода

ООО «Киевский завод ПТО» (Киев) произвел, поставил и смонтировал 3 мостовых опорных крана для украинского литейного завода, который выпускает стрелочную продукцию, необходимую для железнодорожных магистралей, линий метрополитена, общественного рельсового транспорта и промышленных предприятий, на территории которых проложены рельсовые пути. Об этом говорится в сообщении пресс-службы производителя кранов.

Новое крановое оборудование будет использоваться на участке технического пролета, складе опок пролетов и термообрубном участке длинномерных отливок пролетов в сталелитейном цехе (СЛЦ-1). “Все три новых мостовых крана схожи по конструкции, своим функциональным возможностям и техническим характеристикам, за исключением наличия галереи у одного из них, а также ширины пролета каждой модели”, – отмечается в сообщении.

Величина пролета каждой из опорных кран балок, составляет 8,0, 10,5 и 17,6 метра. Кран пролетом 10,5 метра был дополнительно оборудован проходной галереей над пролетным мостом, что позволило обеспечить более быстрый и легкий осмотр основных крановых узлов, вентиляционного и осветительного оборудования.

Пролетный мост представляет собой мощную коробчатую балку сварной конструкции. В основную комплектацию каждой из крановых машин входит: таль канатная типа МТ, концевые балки, мотор-редукторы передвижения и подъема (все – производства болгарской компании Podem). Управление каждым из кранов может осуществляться с помощью как подвесного дистанционного пульта, так и системы радиоуправления.

“На данный момент все три мостовых опорных крана успешно эксплуатируются в сталелитейном цехе”, – резюмируется в сообщении.

На Киевском заводе ПТО не уточняют, кто именно был заказчиком. Но крупнейшим в Украине производителем стрелочного оборудования является “Днепропетровский стрелочный завод” (Днепр).

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