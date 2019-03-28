На Днепровском МК усовершенствуют производство осевой заготовки

В прокатном цехе ПАО «Днепровский меткомбинат» (ДМК, Каменское) изменят технологическую схему производства осевой заготовки из слябов размером 1250х300 мм, поставляемых с меткомбината «Азовсталь» (Мариуполь). Об этом говорится в сообщении предприятия.

В пресс-службе ДМК напоминают, что 15 марта 2019 года была закончена токарная обработка партии осей, произведенный по прежней технологической схеме.

“Технология опробована, данный процесс мы будем развивать и совершенствовать. Для этого ставятся задачи командам непрерывного совершенствования, внедряются предложения, направленные на модернизацию рольгангов для четкого и уверенного прохождения слябов”, – цитируется главный прокатчик, начальник прокатного цеха Александр Олейник.

Сейчас заготовку катают на так называемом поддоне, так как ширина рольганга недостаточна – это не позволяло производить посадку в печи и катать слябы указанных размеров. Следующую партию – 600 тонн слябов – в цехе намерены катать по усовершенствованной технологической схеме.

В процесс также будет включен нож горячей резки блюминга 1150, его сборка будет завершена в текущем месяце. Нож будет задействован для удаления передних и задних концов заготовки. Пока их отрезают на ножницах клети 900.

“Мы ожидаем развития процесса выпуска осевой заготовки, уже в апреле заказана партия слябов до двух тысяч тонн. С этой целью выполнен текущий ремонт нагревательной печи трубозаготовочного стана, который завершился 22 марта. Печь приведена в то состояние, которое позволит нам работать до ее остановки на плановый капитальный ремонт”, – делится планами Александр Олейник.

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Напомним, что ранее на ДМК производили осевую заготовку из слябов Алчевского МК (Луганская область). После того, как корпорация ИСД потеряла контроль над АлМК, выпуск этой продукции был приостановлен. В январе текущего года было принято решение возобновить выпуск осевой заготовки из слябов другого поставщика – меткомбината “Азовсталь”.

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