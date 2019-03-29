На Днепровском МК возобновляют работу еще одного участка

На ПАО “Днепровский МК” (ДМК, Каменское) хотят возобновить производство заготовки для котельных труб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В прокатном цехе ДМК с 15 по 18 марта произведены пусконаладочные работы и опробование обдирочного станка.

По информации главного прокатчика, начальника прокатного цеха Александра Олейника, восстановление станка заняло довольно много времени, к ремонтным работам были привлечены специалисты Краматорского завода тяжелого машиностроения.

15 марта обработаны три пробные горячекатаные заготовки, после устранения всех замечаний проведена еще одна обработка заготовки.

“Следующий этап – разработка технологической инструкции и получение необходимых навыков персоналом. Впоследствии это даст нам возможность производства на трубозаготовочном участке заготовки для котельных труб. На комбинате много лет назад этот процесс существовал, потом стал невостребованным. Сейчас пришлось все делать «на ощупь», так как специалистов, которые его обслуживали, выполняли ремонты, на комбинате нет”, – цитируется Александр Олейник.

Котельные трубы предназначены для эксплуатации в условиях высокого давления и температуры, а также непрерывного воздействия влажной среды.

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