Как работает Интерпайп Сталь (Днепросталь) – фоторепортаж

“Интерпайп Сталь” (Днепр) или как его еще называют “Днепросталь” самый молодой украинский металлургический завод, в котором используется электросталеплавильный способ производства стали. Он был построен по технологии итальянской машиностроительной компании Danieli в замен мартеновского цеха Нижнеднепровского трубопрокатного завода (НТЗ). Начал работу в 2012 году. В марте 2019-го журналист ReadMetal.com ознакомился с работой “Интерпайп Сталь” и “Интерпайп НТЗ”. Сегодня начинаем серию фоторепортажей о выплавке стали, производстве ж/д колес и колесных пар.

Начнём не с производства, а с трудовой дисциплины и особенностей здешних условий труда.

Вход на территорию завода только через алкотестер. Мест для курения за проходной нет вообще. Об этом предупреждают при приёме на работу. Раздевалки устроены так, что домашняя одежда и роба не контактируют (как в шахтах, но гораздо цивильнее реализовано). Специальная фирма-подрядчик стирает спецодежда всех работников после каждой смены.

И вишенка на торте – директор “Интерпайп Стали” работает в прозрачном кабинете. Даже нет жалюзей.

Теперь о производстве. Среди основных технологических особенностей применяемого способа выплавки стали – большая потребность в двух ресурсах: электроэнергии и стальной ломе.

Чтобы обеспечить энергобезопасность предприятия и немного снизить затраты на покупку э/э, к “Интерпайп стали” была проведена подземная высоковольтная линия. Также здесь построили собственную подстанции, на которой установлены украинские трансформаторы ЗТР (Запорожье).

Потенциальная годовая мощность сталеплавильного комплекса превышает 1 млн тонн. Но сейчас здесь плавят чуть более 800 тысяч тонн в год. Дуговая электросталеплавильная печь находится под защитным кожухом. Это существенно снижает шум и, что более важно, выбросы пыли в атмосферу. По меркам промышленного Днепра завод является маленьким загрязнителем воздуха.

На участке подготовки стального лома запасы сырья хранятся в объеме, достаточном для работы завода в течение 5 суток. Но относительно недалеко есть площадка родственного ломозаготовительного предприятия, которая оперирует совсем другими объемами.

Подготовленный и очищенный лом с помощью огромных электродов и электроэнергии расплавляется в жидкую сталь. Далее её доаодяд до нужной кондиции на установках внепечной обработки: “печь-ковш” и вакуумирования.

Берутся пробы. И если все ок, то начинается разлива на одной из двух машин непрерывного льтья заготовок (МНЛЗ). В отличие от большинства украинских предприятий, здесь получают заготовку круглого сечения. Диаметром поменьше – для бесшовных труб и ж/д осей. Диаметром побольше – для ж/д колёс. Во время нашего визита как раз разливали колесную заготовку. И в отличие от квадрата и даже слябов, она шла очень медленно – менее 0.5 метра в минуту. Чтобы успевала правильно застывать в кристализаторе.

Готовая заготовка остывает в огромных коробках, которые на заводе в шутку называют пеналами. А сам полуфабрикат – карандашами.

Далее их нарезают на куски необходимой длины и отправляют на трубное или колесное производство. Об этом – в следующих частях.

Отдельно стоит упомянуть об арт-объектах Олафура Элиассона, расположенных на территории завода. Часть одного из них – в заглавном фото. Это серия монументальных рисунков, нанесенных по периметру промышленного здания. Остальные имеют совершенно разнообразную форму и концепцию. Некоторые, например “Днепропетровский восход”, можно увидеть с набережной Днепра или даже из окна поезда, идущего в направлении Запорожье/Мариуполь. Часть, наоборот, скрыта от глаз стороннего наблюдателя внутри цехов и их можно увидеть лишь во время экскурсии. А если сильно пофантазировать, то после просмотра арт-объектов даже в самых обычных можно заметит что-то необычное).

На “Интерпайп Сталь” организовывают экскурсии для всех желающих. Если хотите попасть в Европу, не пересекая границ Украины, – это один из оптимальных вариантов.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи