Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в конце марта 2019 года

В конце марта 2019 года арматура слегка подешевела, а плоский прокат – незначительно подорожал. Об этом говорится в обзоре издательства “Металлика” (Харьков).

На последней неделе марта 2019 года в сегменте длинномерного проката наблюдалось разнонаправленное движение цен. Арматура подешевела в пределах 187 грн./тонна (0,99 %). Котировки уголка и швеллера, наоборот, увеличились на 261 грн./тонна (1,2 %) и 419 грн./тонна (1,81 %) соответственно. Балка подорожала на 54 грн./тонна (0,22 %).

Нелегированный круг к концу марта подорожал на 239 грн./тонна (1,14 %) по сравнению с концом февраля-2019 до 21291 грн./тонна.

В сегменте листового проката горячекатаный лист подорожал на 120 грн./тонна (0,59 %). Цена холоднокатаного листа увеличилась на 133 грн./тонна (0,57 %).

В трубном сегменте электросварные трубы подешевели на 267 грн./тонна (1,01 %). Бесшовные трубы подешевели на 183 грн./тонна (0,51 %). Средняя стоимость ВГП труб увеличилась на 96 грн./тонна (0,43 %).

В результате всех этих изменений, значение сводного ценового индекса издательства “Металлика” увеличилось на 2,48 пункта (0,3 %).

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