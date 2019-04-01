Кто самые большие потребители металлопроката в мире

Основными потребителями стального проката в мире являются строительство и машиностроение. Об этом говорится в презентации аналитической компании IHS Markit, озвученной во время заседания Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2019 года.

Согласно презентации, строительство потребляет около 50% всего металлопроката. Машиностроение и производство оборудования – около 20%. Еще 10% – производство транспортных средств, а около 5% – суммарно железнодорожное машиностроение и судостроение. Оставшиеся 15% приходятся на производство различных металлических изделий (мебель, потребительские товары, оружие и т.д.).

По данным worldsteel, в 2018 году мировое потребление стали достигло 1,66 млрд тонн. А в 2019-м может увеличиться до 1,68 млрд тонн. Но это зависит от развития экономики Китая, который является крупнейшим мировым потребителем металлопроката (около 47% от глобального уровня).

В IHS Markit ожидают, что до 2022 года потребление металлопроката в мировом строительстве будет расти приблизительно на 3% ежегодно. При этом больше всего стали потребуется для инфраструктурных проектов. В региональном разрезе наибольшими потребителями проката строительного сортамента станут Китай, Индия, Индонезия, Германия и Япония. А вот всплеск, наблюдавшийся в 2018 году в Польше, пойдет на спад.

В средне- и долгосрочной перспективе росту металлопотребления будет содействовать урбанизация стран и появление проектов смарт-городов, отмечается в исследовании.

В 2018 году мировое промышленное машиностроение выросло на 6,4%, но этот показатель пойдет на спад. Уже в текущем году ожидается прирост в отрасли лишь на 3,6%. В следующем году он сократится до 2,6%. Лидерами в этом сегменте будут Китай, Япония и США.

А вот производство автомобилей будет постепенно расти и в 2021 году прирост год к году достигнет +3% против падения на 1,1% в 2018 году. Странами-лидерами в автомобильном машиностроении будут Китай и Индия. Общий парк автомобилей в развитых экономиках, а в остальном мире будет расти. К 2026 году общее количество автомобилей в мире достигнет 1,8 млрд единиц. Также будет расти доля автомобилей с электрическими и полностью гибридными двигателями. Ожидается, что в 2026 году их суммарная доля превысит 20%. По итогам 2019 года этот показатель будет на уровне 6-7% от общего количества автомобилей в мире.

Мировое производство железнодорожной продукции после 2018 года заметно сократится. Главной причиной этого станет сокращение в ж/д машиностроении России. Если в прошлом году этот сектор увеличился на 7%, то уже в 2019 году рост составит лишь 4,3% и продолжит сокращаться до 3,7% в 2022 году.

Рост производства в мировом судостроении ближайшие 4 года будет находиться на уровне 2,3-2,5%. При этом в США объем работ в этой отрасли будет незначительно сокращаться.

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