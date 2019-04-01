Ярославский создал компанию для управления металлургическими активами

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского приняла решение о создании компании DCH Steel, которая будет централизованно управлять Днепровским МЗ (ДМЗ, Днепр) и «Суха Балка» (Кривой Рог), говорится в сообщении DCH.

В компании хотят оптимальным образом выстроить систему управления горно-металлургическими предприятиями на этапе реализации масштабных инвестиционных проектов. “В процессе постепенной вертикальной интеграции будет сформирована производственная цепочка «добыча руды – обогащение – агломерация – плавка чугуна»”, – отмечается в сообщении. Управление DCH Steel и формирование команды управляющего центра поручено Виталию Башу.

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Со ссылкой на Александра Ярославского, собственника и президента DCH, сообщается, что объем предполагаемых инвестиций в активы этого сектора составит $150–200 млн в течение ближайших 5 лет. “За счет этих капиталовложений на ДМЗ, в частности, будет восстановлен печной фонд коксохимического производства и построена машина непрерывного литья заготовок. А на «Сухой Балке» планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды на более глубоких горизонтах, обновить оборудование”, – уточняется в пресс-релизе.

На уровне DCH Steel будут централизованы общеуправленческие функции, а производственные предприятия сконцентрируют свои усилия на выпуске продукции и совершенствовании технологий. Ожидаемые результаты оптимизации управления горно-металлургическим бизнесом DCН заключаются в устранении зависимости от внешних поставок агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника.

Отметим, что топ-менеджмент прежнего собственника этих активов – группы ЕВРАЗ – отмечал, что ДМЗ и “Суха балка” – это два отдельных бизнеса. “Руда “Сухой Балки” не может на 100% обеспечивать производство в доменной печи. Из нее надо сделать продукт: агломерат или окатыш… Покупаем агломерат, и у нас один поставщик — Южный ГОК. Постоянно работаем над повышением качества агломерата, пробуем разное содержание железа, основность. В то же время на “Сухой Балке” есть премиальный продукт — доменная руда “Дружба”, которую мы непосредственно используем в доменных печах”, – рассказывал в интервью Delo.UA вице-президент “Евраз” Денис Новоженов в 2016 году.

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Виталий Баш родился в Вольногорске (Днепропетровская область), получил образование на физико-техническом факультете Днепровского национального университета, а также степень MBA Эдинбургской бизнес-школы (Великобритания). Руководил рудником «Суха Балка», ранее возглавлял Украинскую горнодобывающую компанию, входящую в структуру DCH, и работал в секторе строительных материалов управляющей компании группы.

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