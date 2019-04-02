Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 апреля 2018 года

Опубликовано автор Admin

Первый в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины. Решил вчера не публиковать, и так слишком много событий для 1 апреля. Что изменилось по сравнению с декабрем-2018?

Стальной facebook от readmetal


Интернет-журнал “Металл” за три месяца 2019 года увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) обогнал Запорожсталь; АМКР при этом нарастил базу читателей на 4000+ человек, Арсенал-Центр и АВ Металл Групп добавили более 2000 подписчиков – это, наверное, самые главные события.

К рейтингу присоединились коллеги из ГМК.центр и команда “Маркетинга и продаж АМКР”, которая создала собственную страничку в ФБ.

Facebook остается важным каналом коммуникации компаний, как с собственным персоналом, так и с внешним миром. Но все используют его по разному.

К сожалению, при обновлении данных о подписчиках узнал, что один из региональных трейдеров регулярно публикует новости ReadMEtal.com без ссылки на первоисточник. Надеюсь, что исправятся.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 02 апреля 2018 года

стало было Страница/ компания 26 декабря 2018 02 апреля 2019 г. дек.18/ апр.19
1 1 Метинвест 37739 44550 6811
2 3 АрселорМиттал Кривой Рог 12004 16181 4177
3 2 Запорожсталь 13847 14870 1023
4 4 ИА Минпром 8406 9009 603
5 5 Побужский ФК 6032 6036 4
6 12 Арсенал-Центр 1836 4157 2321
7 9 Раута Груп 2543 4041 1498
8 7 Интерпайп 3235 3789 554
9 6 Сталекс 3592 3703 111
10 17 АВ Металл Групп 918 2945 2027
11 8 Uaprom 2778 2780 2
12 11 УЦСС 1977 2183 206
13 10 Руукки Украина 2105 2137 32
14 13 Метинвест-СМЦ 1751 2011 260
15 14 Металл Холдинг 1507 1601 94
16 15 Вартис Металл 1049 1208 159
17 18 Викант 815 1142 327
18 16 Журнал Металл 1021 1128 107
19 19 Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина) 812 1004 192
20 20 Прушиньски 790 834 44
21 н/д AMKR Marketing and sales н/д 808 н/д
22 21 УГМК 729 754 25
23 22 Укрметаллургпром 551 618 67
24 23 Centravis 507 605 98
25 н/д ГМК Центр н/д 486 н/д
26 25 Крафт 421 480 59
27 24 Югсталь 449 456 7
28 26 Такт металл 371 391 20
29 27 Завод решетчатого настила 329 379 50
30 28 УкрФА 303 314 11
31 30 Керамет 219 239 20
32 29 Укрпромвнешэкспертиза 220 225 5
33 31 Федерация металлургов Украины 158 188 30
34 32 ТД СпецСтальТрейд 150 158 8
35 33 Модуль 99 113 14

Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи

Комментарии закрыты.