Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 апреля 2018 года

Первый в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины. Решил вчера не публиковать, и так слишком много событий для 1 апреля. Что изменилось по сравнению с декабрем-2018?
Интернет-журнал “Металл” за три месяца 2019 года увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) обогнал Запорожсталь; АМКР при этом нарастил базу читателей на 4000+ человек, Арсенал-Центр и АВ Металл Групп добавили более 2000 подписчиков – это, наверное, самые главные события.
К рейтингу присоединились коллеги из ГМК.центр и команда “Маркетинга и продаж АМКР”, которая создала собственную страничку в ФБ.
Facebook остается важным каналом коммуникации компаний, как с собственным персоналом, так и с внешним миром. Но все используют его по разному.
К сожалению, при обновлении данных о подписчиках узнал, что один из региональных трейдеров регулярно публикует новости ReadMEtal.com без ссылки на первоисточник. Надеюсь, что исправятся.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 02 апреля 2018 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|26 декабря 2018
|02 апреля 2019 г.
|дек.18/ апр.19
|1
|1
|Метинвест
|37739
|44550
|6811
|2
|3
|АрселорМиттал Кривой Рог
|12004
|16181
|4177
|3
|2
|Запорожсталь
|13847
|14870
|1023
|4
|4
|ИА Минпром
|8406
|9009
|603
|5
|5
|Побужский ФК
|6032
|6036
|4
|6
|12
|Арсенал-Центр
|1836
|4157
|2321
|7
|9
|Раута Груп
|2543
|4041
|1498
|8
|7
|Интерпайп
|3235
|3789
|554
|9
|6
|Сталекс
|3592
|3703
|111
|10
|17
|АВ Металл Групп
|918
|2945
|2027
|11
|8
|Uaprom
|2778
|2780
|2
|12
|11
|УЦСС
|1977
|2183
|206
|13
|10
|Руукки Украина
|2105
|2137
|32
|14
|13
|Метинвест-СМЦ
|1751
|2011
|260
|15
|14
|Металл Холдинг
|1507
|1601
|94
|16
|15
|Вартис Металл
|1049
|1208
|159
|17
|18
|Викант
|815
|1142
|327
|18
|16
|Журнал Металл
|1021
|1128
|107
|19
|19
|Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина)
|812
|1004
|192
|20
|20
|Прушиньски
|790
|834
|44
|21
|н/д
|AMKR Marketing and sales
|н/д
|808
|н/д
|22
|21
|УГМК
|729
|754
|25
|23
|22
|Укрметаллургпром
|551
|618
|67
|24
|23
|Centravis
|507
|605
|98
|25
|н/д
|ГМК Центр
|н/д
|486
|н/д
|26
|25
|Крафт
|421
|480
|59
|27
|24
|Югсталь
|449
|456
|7
|28
|26
|Такт металл
|371
|391
|20
|29
|27
|Завод решетчатого настила
|329
|379
|50
|30
|28
|УкрФА
|303
|314
|11
|31
|30
|Керамет
|219
|239
|20
|32
|29
|Укрпромвнешэкспертиза
|220
|225
|5
|33
|31
|Федерация металлургов Украины
|158
|188
|30
|34
|32
|ТД СпецСтальТрейд
|150
|158
|8
|35
|33
|Модуль
|99
|113
|14
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