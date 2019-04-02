Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 апреля 2018 года

Первый в 2019 году Рейтинг социальной активности участников металлорынка Украины. Решил вчера не публиковать, и так слишком много событий для 1 апреля. Что изменилось по сравнению с декабрем-2018?

Интернет-журнал “Металл” за три месяца 2019 года увеличил количество подписчиков более чем на сотню, АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) обогнал Запорожсталь; АМКР при этом нарастил базу читателей на 4000+ человек, Арсенал-Центр и АВ Металл Групп добавили более 2000 подписчиков – это, наверное, самые главные события.

К рейтингу присоединились коллеги из ГМК.центр и команда “Маркетинга и продаж АМКР”, которая создала собственную страничку в ФБ.

Facebook остается важным каналом коммуникации компаний, как с собственным персоналом, так и с внешним миром. Но все используют его по разному.

К сожалению, при обновлении данных о подписчиках узнал, что один из региональных трейдеров регулярно публикует новости ReadMEtal.com без ссылки на первоисточник. Надеюсь, что исправятся.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 02 апреля 2018 года

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