Вагон за 10 млн гривень: какую технику купили на АрселорМиттал Кривой Рог

«АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) потратил 10 млн гривень на покупку нового специального вагона для тушения кокса. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В настоящее время на АМКР завершают пусконаладку спецвагона, стоимость которого составила 8,8 млн грн. “С учетом его сборки и монтажа затраты предприятия составили 10 млн грн. По спецзаказу металлургов вагон изготовил «Днепротяжмаш»”, – уточняется в сообщении.

Новый тушильный вагон будут использовать на блоке коксовых батарей №№ 3– 4, реконструкция которых была проведена в 2007–2008 годах. Здесь используется три таких вагона. Они предназначены для приема раскаленного кокса, выдаваемого из коксовой печи. После тушения водой, охлаждения и удаления влаги кокс отправляют в доменные печи. В сюжете, опубликованном вместе с новостью, уточняется, что последний раз такая техника закупалась в 2007 году. Наиболее старый из вагонов будет выведен из эксплуатации после завершения пусконаладки нового в апреле 2019 года.

“Тушильные вагоны эксплуатируются в крайне агрессивной среде – при выдаче раскаленного кокса его температура доходит до 1200–1300 градусов, которая наряду с высокой влажностью приводит к коррозии металлических частей вагона. Чтобы избежать этого, «Днепротяжмашу» сразу были обозначены необходимые параметры. На 90% спецвагон был изготовлен из нержавеющей стали, а плиты по защите металлоконструкций – из высокопрочного чугуна. Объем тушильного вагона рассчитан под камеру коксования и составляет 30,9 кубометра кокса”, – цитируется в сообщении Юрий Слепцов, замначальника цеха по механооборудованию коксового цеха № 1 «АрселорМиттал Кривой Рог».

Для выпуска кокса «АрселорМиттал Кривой Рог» использует шесть коксовых батарей, четыре из которых полностью реконструированы. В этом году предприятие планирует произвести 2,878 млн тонн кокса 6%-ной влажности (+6% год к году).

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