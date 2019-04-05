НКМЗ произведет три проходческих комбайна

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Краматорск) произведет три проходческих комбайна для шахтоуправления “Покровское” (Покровск) за 100 млн грн. Об этом говорится в сообщении ЧАО “Донецксталь”.

“Шахтоуправление «Покровское» инвестирует более 100 млн грн. в приобретение трех современных проходческих комбайнов П-315″, – говорится в сообщении. Новая техника позволит работать на участках с крепкими породами, увеличивая тем самым добычу угля.

Первый комбайн будет доставлен на шахту в течение месяца, после чего пройдет серию испытаний. “Поставка еще двух проходческих комбайнов ожидается до конца года”, – отмечается в сообщении

Комбайн П-315 – совместная разработка НКМЗ, компании «Донецксталь» и ШУ «Покровское». Агрегат оснащен двигателем 315 кВт и двумя режущими органами. Предназначен для выработок больших сечений – до 30 кв. метров. Основной задачей техники станет проведение магистрального конвейерного штрека блока 10, который свяжет второй и третий воздухоподающие стволы ШУ «Покровское».

“В прошлом году мы активно приобретали проходческое оборудование за рубежом. Сейчас же осознанно сделали выбор в пользу отечественного производителя, чтобы поддержать экономику региона. При аналогичном качестве мы получили технику, созданную с учетом специфики наших предприятий”, – цитируется в сообщении Ильдар Салеев, генеральный директор ПРАО «Донецксталь».

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