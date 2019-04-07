Оцинковка, нержавейка, алюминий: какой металл выбрать для зерносушилки

В последние годы все больше агропредприятий Украины закупают или модернизируют технику для сушки зерна. Hipzmag.com рассказал какой металл лучше всего использовать в зерносушилках и почему.

Чтобы обеспечить максимальную производительность с минимальными затратами энергии в крупных хозяйствах на мировом рынке сейчас наиболее популярна вертикальная прямоточная сушилка шахтного типа.

Авторы материала отмечают, что среди прочих фактов, в ней важную роль играет использование коррозионностойкого материала.

На сегодняшний день есть два вида материалов, из которых изготавливают сушилки, – оцинкованная сталь и алюминий. Но оцинкованная стальная жесть имеет много недостатков, особенно при сушке кукурузы, поскольку цинковое покрытие быстро стирается и элементы сушилки начинают корродировать. При агрессивной среде сушки (высокая температура и влажность) это происходит довольно быстро.

Некоторые из этих оцинкованных конструкций изготавливаются в комбинации с хромистой нержавеющей сталью, причем нержавейка размещена лишь на наиболее опасных участках стороны выдува. “Это кажется на первый взгляд, лучшим решением. Но только на первый, так как из-за использования другого металла в сочетании с органическими кислотами продукта сушки (прежде всего кукурузы) на стенках сушилки откладывается первичный гальванический элемент (так называемый элемент Лекланше). И, как в каждой батарее, один из металлов превращается в анод и, соответственно, корродирует. Таким образом, эффект коррозии в смешанных конструкциях даже выше, чем в исключительно оцинкованных” – акцентируется в статье.

В Германии при сушке влажной кукурузы (35-40%) срок эксплуатации сушилок с оцинкованным корпусом или смешанного строения (оцинкованная жесть + нержавейка) до капитального ремонта не превышает 5 лет.

При сушке кукурузы оправдана лишь конструкция из алюминиевых сплавов, хотя, к сожалению, на сегодняшний день активно продвигаются опасно подешевевшие конструкционные решения из тонкой оцинкованной и нержавеющей стали. Как следствие, ржавение и прогибание шахт, большие потери энергии из-за негерметичности”, – отмечается в статье.

Кроме того, при использовании тонкостенных легкокорродируемых материалов тяжелым бременем для пользователя становится техническое обслуживание. Ремонт и замена шахт, а иногда и целых секций посреди рабочего сезона не способствуют экономии.

Полунагартованный алюминиевый сплав легко выдерживает агрессивную среду, которую создает нагретый дымящийся продукт, особенно при сушке кукурузы (температура воздуха 120° С и выше). А когда нет коррозии, то техническое обслуживание такой сушилки сводится практически только к периодической чистке. Положительным побочным эффектом использования алюминия является упрощение транспортировки и монтажа сушилки.

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