Как металлотрейдеру увеличить маржинальность – иностранный опыт

Металлоторговая компания может увеличить маржинальность за счет комплектации и выполнения сложных заказов, передает “Металлоснабжение и сбыт”.

Об этом рассказал генеральный директор ГК «Протэк» (Россия) Лев Полянский, который считает, что в текущих рыночных условиях торговля арматурой в России фактически становится убыточной.

По его оценкам, затраты на обеспечение бизнес-процесса (проценты по кредитам, содержание активов, оплата труда, логистика, налоги) сейчас превышают 5 тыс. руб. за тонну, что существенно превышает наценку. Кроме того, российским металлоторговым компаниям зачастую приходится кредитовать своих потребителей.

При этом интернет-торговля или строительство сервисных металлоцентров мало помогают повышению доходности металлоторговли. Зато ему может способствовать реализация концепции строительного гипермаркета с функциями логистического центра. Услуга комплектации сложных, комплексных заказов востребована потребителями и позволяет повысить маржинальность при продаже той же арматуры.

У компании «Протэк» сейчас два таких центра. Их ассортимент достигает 25 тыс. наименований металлопродукции, строительных и отделочных материалов.

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