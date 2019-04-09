У кого Киев закупил лифтовое оборудование более чем на 600 млн гривень

В 2016-2019 годах (с момента создания системы публичных закупок «Прозорро») КП «Киевстройреконструкция» (Киев) заключило соглашения о реконструкции лифтов в жилых домах на общую сумму 609,22 млн грн. Около 90% поставок пришлось на два завода-производителя, сообщают “Наші гроші”.

В статье отмечается, что 60% средств, или 357,15 млн грн. раздали без аукционов по неконкурентным допороговым процедурами, остальные 40%, или 252,07 млн грн. – через открытые торги.

“Но даже на этих аукционах обычно не было конкуренции между производителями лифтов, которые были включены заказчиком в реконструкцию вместе с материалами и работами по монтажу”, – отмечается в материале. Почти 90% открытых торгов прошли в «конкурентной» борьбе между дилерами одного производителя лифтов.

Топ-5 производителей лифтов по объему подрядов в Киеве, полученных их дилерами:

ООО «Завод “Евроформат» (Киев) – 339,54 млн грн.

Сам производитель не получал подрядов «Киевстройреконструкции», однако другие победители тендеров из Киева, Львова и Славянска сделали ему заказов на 13,13 млн грн.

Также средства «Киевстройреконструкции» поделили дилеры завода ООО «Майстерлифт» и МП ООО «Промкомплекс».

В структуру группы компаний «Евроформат» входит «Завод «Евроформат», производственные мощности и центральный офис которого размещены в Киеве. Европейское представительство компании находится в Польше (Познань). Мощность предприятия до 120 лифтов в месяц.

ОДО «Укрлифтсервис» – 198,29 млн грн.

Из этих средств 40% получил самостоятельно без торгов. Большинство из остальных 60% разыграли между собой его дилеры ООО «Юнит-Л» и ООО «Лекс-Л».

ОАО «Могилевлифтмаш» (Беларусь) – 61,33 млн грн.

Белорусский государственный завод не участвовал в тендерах в Украине. Он поставляет лифты через дилера ООО «АДР Конкорд», который не получил подрядов «Киевстройреконструкции». Однако другие заказчики Киева и Винницы сделали ему заказов на 2,67 млн грн.

Средства «Киевстройреконструкции» поделили субдилеры завода – ООО «Лифты Украины» и ООО «Ноосфера».

ЗАО «Отис» – 6,26 млн грн.

Киевский завод «Отис» американской компании «OTIS Investments L.L.C.», которая входит в состав американской корпорации «United Technologies» получил свои подряды без торгов.

Неизвестный производитель – 3,79 млн грн.

Речь идет о четырех подрядах, полученных без торгов в сентябре 2016 ООО «Ампир Трейдинг Лимитед» («Зим Лтд»). Оно должно было реконструировать лифты по адресам: ул. Подвойского, 9-А, ул. Щусева, 34/1, ул. Толстого, 22, подъезд 1, ул. Мурашко, 4.

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