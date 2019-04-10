ЭМСС отгрузила более 500 тонн металлопродукции предприятиям Украины

Завод «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, Краматорск) в марте 2019 года поставил украинским заказчикам стальную продукцию общей массой более 500 тонн, говорится в сообщении предприятия.

Заказчиками стали 12 украинских предприятий: Ингулецкий ГОК, ООО «Магма», ООО «НБС Технология», «Интрепайп», ООО «Метинвестгрупп Укрина», ПАО «Запорожкран», ЧАО «КЗТС», ПАО «Запорожсталь» и другие. “В соответствии с планом-графиком поставок, для украинских заказчиков были изготовлены валы, шпиндели, цапфы, валы-шестерни, опорные и рабочие валки, колеса и другая продукция. Общий вес поставленных изделий — более 500 тонн”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в марте по заказу ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» специалисты ЭМСС изготовили и отгрузили на Краматорский завод тяжелого станкостроения раму гондолы массой 33,7 тонн и приводной вал ротора массой 27,7 тонн для ВЭУ строящегося ветропарка АВК «Атомвинд-Краматорск».

В настоящий момент в производстве ЭМСС на разных стадиях изготовления находятся опорные и рабочие валки для металлургических комбинатов «Азовсталь», «Запорожсталь» и ММК им. Ильича.

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