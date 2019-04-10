В Украине хотят увеличить долю стали при строительстве высотных зданий

В проекте новых государственных строительных норм Украины по проектированию высотных домов предлагается установить требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий. Об этом со ссылкой на заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе сообщила пресс-служба ведомства.

«Устойчивость, надежность и безопасность высотных зданий зависит от жесткости конструкций. Сегодня в действующих нормах по проектированию высотных зданий требования по жесткости несущих конструкций сформулированы только для железобетонных каркасов. Однако современные технологии и решения позволяют использовать в высотном строительстве и другие материалы, в частности, сталь и сталежелезобетон. Поэтому в проекте новых ДБН мы предлагаем прописать соответствующие требования и для этих конструкций. Это позволит увеличить несущую способность таких высотных зданий как минимум на 20% и, конечно, столь же, повысит их надежность и безопасность», – написал он.

Парцхаладзе подчеркнул, что стальные каркасы имеют ряд преимуществ перед бетонными и железобетонными конструкциями. «Во-первых, это возможность разрабатывать различные планировочные и архитектурные решения, вдвое быстрее монтаж, чем в случае с железобетоном, и возможность проводить строительство в любой сезон, что тоже важно”, – добавил замминистра.

Согласно проекту новых ДБН, выбор конкретной конструктивной системы высотного здания со стальным каркасом должна определяться на основе технико-экономических расчетов. Предпочтение следует отдавать рамным и рамно-связевым системам несущего стального каркаса. Толщина стен ядер жесткости, а также несущих простенков, диафрагм жесткости может приниматься переменной по высоте. Гибкость стальных колонн следует принимать в соответствии с ГСН (ДБН) В.2.6-198: 2014 «Стальные конструкции. Нормы проектирования».

Также при расчете железобетонных, металлических и сталежелезобетонных несущих элементов высотных зданий (колонн, пилонов, стен, простенков, диафрагм и ядер жесткости) нужно обязательно учитывать одновременное действие вертикальных и горизонтальных сейсмических нагрузок согласно ГСН В.1.1-12: 2014 «Строительство в сейсмических районах».

Новые ГСН В.2.2-24: 20ХХ «Высотные здания и комплексы» разрабатываются ГП «Научно-исследовательский институт строительного производства».

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

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