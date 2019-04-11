Сколько стали и проката произведет АМКР в 2019 году

В 2019 году горно-металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) намерен увеличить производство готового проката на 25%. Об этом говорится в интервью заместителя генерального директора по производству «АрселорМиттал Кривой Рог» Александра Иванова корпоративному сайту.

Говоря о планах на текущий год, Иванов отмечает, что прежде всего необходимо восстановить прежние объемы производства чугуна – на уровне 5,6 млн тонн в год, тогда мы сможем поднять и выпуск твердой стали до 5,82 млн тонн. “По сравнению с минувшим годом также планируем увеличить на четверть выпуск проката – до 5,3 млн тонн. Наша цель – не просто отработать в рамках установленного бизнес-плана, но и постараться компенсировать те объемы, которых мы недосчитались в прошлом году”, – акцентирует топ-менеджер.

По его словам в 1 квартале 2019 года производственные результаты стали лучше. “Если в четвертом квартале прошлого года план по производству твердой стали был выполнен на 80%, то в январе – на 93%, феврале – на 94%, а в марте мы достигли уже 101,9%. Такая же динамика наблюдается по чугуну, растет и отгрузка готовой продукции”, – говорит Александр Иванов.

АМКР вышел на производство 500 тысяч тонн стали в месяц, в среднем – 17,6 тыс. тонн в сутки. Но максимальная цель 570 тысяч тонн в месяц, которая позволит постепенно компенсировать прошлогоднюю недостачу. “У нас были отдельные всплески на уровне 18,8 тыс. тонн стали в сутки, по 60 плавок за смену”, – говорит топ-менеджер.

Что касается готовой продукции, то в марте меткомбинат увеличил ее отгрузку на 20% по сравнению с январем. “Конечно, хотелось бы в абсолютных цифрах иметь более ощутимые результаты, ведь при накоплении остатков на складах любой производитель замораживает деньги, и мы – не исключение из правил”, – резюмировал Александр Иванов.

Напомним, что на АМКР завершается строительство двух сортовых машин непрерывного литья заготовок.

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