Производство чугуна, стали и проката в Украине за 3 мес. 2019 года

В марте 2019 г. по данным, уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» произведено:

— чугуна – 1,83 млн тонн (115% относительно февраля 2019 г.);

— стали – 1,97 млн тонн (117%);

— проката – 1,69 млн тонн (115%).

“Увеличение объемов производства в марте по сравнению с предыдущим месяцем было в основном обусловлено разницей в количестве дней, а также вводом в работу основных металлургических агрегатов на ряде предприятий после проведенных ремонтов”, – поясняют в объединении.

За 3 месяца 2019 г. произведено:

— железорудного концентрата – 15,57 млн тонн (103% относительно аналогичного периода 2018г);

— агломерата – 7,90 млн тонн (99%);

— окатышей – 5,47 млн тонн (103%);

— кокса валового (6% вл.) – 2,61 млн тонн (97%);

— чугуна – 5,21 млн тонн (99%);

— стали – 5,51 млн тонн (105%);

— проката – 4,78 млн тонн (102%);

— трубной продукции – 0,28 млн тонн (104%).

По состоянию на 10 апреля 2019 г., из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 20 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 15 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз производства на май 2019 года

В мае 2019 г. прогнозируется производство основных видов продукции: чугуна – порядка 1,7 млн тонн, стали – 1,9 млн тонн, проката – 1,7 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В марте 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,5 млн тонн железорудного сырья (111% относительно февраля 2019 г.).

По импорту в марте ЖРС не завозилось.

За 3 месяца 2019 г. на отечественные предприятия поступило порядка 7,3 млн тонн железорудного сырья (92% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Экспорт ЖРС в марте 2019 г. составил порядка 3,26 млн тонн (102% относительно февраля 2019г.), а за 3 месяца 2019 г. – 9,76 млн тонн (109% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В марте 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,24 млн тонн коксующихся углей (117% относительно февраля 2019 года), из которых:

— украинского происхождения – 0,19 млн тонн (100% относительно февраля 2019 г.);

— импортируемых – 1,05 млн тонн (120% относительно февраля 2019 г.).

Всего в первом квартале 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 3,56 млн тонн углей для коксования (98% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,63 млн тонн (87% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 2,93 млн тонн (101% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 3 месяца 2019 года составила 82,2%.

Обеспечение коксом

В марте 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 828 тыс. тонн кокса (114% относительно февраля 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 765 тыс. тонн (113% относительно февраля 2019 г.);

— импортируемого – 63 тыс. тонн (126% относительно февраля 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 3 месяца 2019 г., составил 2,37 млн тонн (93% относительно аналогичного периода 2018 г.), из которого:

— украинского происхождения – 2,2 млн тонн (95% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,17 млн тонн (74% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 7,2%.

Обеспечение привозным металлоломом

В марте 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 296 тыс. тонн металлолома (218% относительно февраля 2019 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 288 тыс. тонн (225% относительно февраля 2019 г.), экспортировано 8 тыс. тонн (100% относительно февраля 2019 г.).

За 3 месяца 2019 года из заготовленных 661 тыс. тонн металлолома (77% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 641 тыс. тонн (89% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 20 тыс. тонн (14% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В марте 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 150 млн куб.м природного газа (103% относительно февраля 2019 г.).

Всего за в первом квартал 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 460 млн куб.м природного газа (90% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в марте 2019 г. составило порядка 1000 млн кВт*ч (110% относительно февраля 2019 г.), а за 3 месяца – порядка 2920 млн кВт*ч (96% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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