Литовская госкомпания может закупить грузовые вагоны в Украине

Литовский государственный железнодорожный оператор Lietuvos Gelezinkeliai проводит консультации с вагоностроительными предприятиями Украины, Беларуси и России о покупке грузовых вагонов. Об этом говорится в расследовании литовского публичного вещателя LRT.

По данным LRT Lietuvos Gelezinkeliai отправил запрос о возможности производства грузовых вагонов под свои требования Крюковскому вагоностроительному заводу (КВСЗ, Кременчуг). Более того, делегация компании намерена посетить Кременчуг. В статье приводится фрагмент переписки по электронной почте между представителями компаний, в которой, якобы, утверждается, что встреча с представителями Крюковского вагоностроительного завода предназначена для ознакомления с продукцией и с возможностями ее поставки в Литву. Также написано, что для конструктивных переговоров литовская сторона запрашивает проект соглашения, и условия договора станут сутью встречи.

Также о возможном подписании контракта с литовским ж/д оператором сообщил и Могилевский ВСЗ (Беларусь). В текущем году предприятие намерено поставить в Литву 150 грузовых вагонов для перевозки древесной щепы.

Представители Lietuvos Gelezinkeliai в комментарии для статьи отрицают наличие конкретных договоренностей с производителями. Более того, после запроса от LRT на сайте компании была опубликована новость о планах закупить в 2019 году более 900 грузовых вагонов разной модификации. В новости сообщалось, что это будут вагоны для перевозок щепы, зерна, а также полувагоны и платформы.

“LG Cargo в ближайшее публично обратится к производителям предоставить предложения. Компания провела анализ рынка и направила предложения более чем 30 потенциальным производителям, а также 23 посольствам Литвы за рубежом”, – уточняется в сообщении компании.

Сейчас LG Cargo, которая управляет грузовыми вагонами Lietuvos Gelezinkeliai, принадлежит парк из почти 8 тыс. вагонов. Новые вагоны частично заменят старые, срок эксплуатации которых истекает в ближайшее время.

В статье LRT уточняется, что возможное сотрудничество с украинскими и белорусскими вагоностроителями усложняется отсутствием у них сертификатов соответствия, признаваемых РЖД. Без этого документа эксплуатация вагонов на территории России будет невозможна.

Но при этом в Литве действуют ограничения на закупку различной продукции у российских поставщиков. Для этого требуется одобрение специальной комиссии. «Россия как производитель, как рынок, не является основным, на который мы ориентируемся. Мы сегодня смотрим на менее рискованные заводы в Беларуси, Украине и Казахстане. Те, которые на рынке уже 15-20 лет. Например, Грузия», – цитируется в статье Мантас Бартушка, генеральный директор Lietuvos Geležinkeliai.

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