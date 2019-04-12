6 преимуществ стальных силосов для хранения зерна

В последние годы в Украине строится все больше мощностей для хранения зерновых культуры, в основе которых стальные силосы. Им отдают предпочтение не только большие и средние агрохолдинги, но и фермеры с небольшим банком земли. Один из украинских производителей такого оборудования подготовил список из 6 преимуществ металлических силосов перед другими видами элеваторного оборудования.

В первую очередь, в компании-производителе напомнили, что существуют два вида металлических силосов:

1. Силосы на конусном основании. Они имеют ограничения по емкости от 11 до 1,5 тыс. тонн. Их в основном используют для краткосрочного хранения, а также в таких технологических операциях: для авто- и железнодорожной отгрузки, как оперативную емкость до и после сушки зерна, как емкость для хранения зерновых отходов. Подходят они как для традиционных, так и для нишевых культур.

2. Силосы на плоском днище. Такие силосы используются для длительного хранения зерновых. Иногда их также можно использовать и для краткосрочного хранения, например, как емкость накопления в точках перегрузки зерновых на железнодорожных путях.

6 преимуществ металлических силосов по сравнению с другими способами хранения

1. Экономия площади. Достигается за счет вертикального расположения, при этом силос позволяет сохранять внушительные объёмы сырья. Для сравнения: на территории, необходимой для строительства напольного склада для хранения 5,5 тыс. тонн зерна, можно разместить три металлических силоса общей вместимостью хранения 15 тыс. тонн.

2. Контроль параметров хранения зерна. Наличие коммуникаций для сохранения качества продукции: контроля температуры и влажности, вентиляции.

По сравнению с другими существующими сегодня способами хранения зерна здесь существует наименьший риск потерять зерно из-за неблагоприятных биохимических и микробиологических процессов.

3. Защита от вредителей. Особенность конструкции силоса предусматривает надежную защиту от птиц, грызунов и насекомых, которые доставляют немало хлопот аграриям. А дополнительный функционал позволяет проводить дезинфекцию и уничтожать вредителей. А это еще одно условие обеспечения качества сохраняемой продукции.

4. Высокая сопротивляемость природным стихиям. Структура стали гибкая, поэтому металлические силосы надежны в случае сейсмических движений или землетрясения, устойчивы к неблагоприятному воздействию атмосферных факторов.

5. Возможность автоматизации технологических процессов. На автоматизированном элеваторе все происходит согласно заранее выстроенной идеальной технологической цепочке, которой управляет программа. Это позволит избежать смешивания продукции различных сортов и классов, затрат на технику и рабочую силу для ручной выгрузки (как это происходит в напольном складе), зависимости от человеческого фактора и возможных махинаций. А собственник может контролировать работу автоматизированного элеватора в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет.

6. Сертификация. В основе сертификации HACCP, обязательной теперь для всех зернохранилищ, – полный контроль над процессом производства: от поступления продукта до выезда его с предприятия. Обеспечить его способна лишь автоматизация, полноценно реализовать которую можно только на современном элеваторе с металлическими силосами.

Для напольного склада, например, получение сертификата для разрешения на экспорт, невозможно.

Напомним, что в Украине увеличились закупки отечественного элеваторного оборудования. Однако для производства самих силосов используется импортная оцинковка, так как отечественные производители оцинкованного проката не производят необходимый сортамент.

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