В Украине произведут трубы для британской АЭС

Украинский производитель трубной продукции из нержавеющей стали Centravis Production Ukraine (Никополь) произведет трубы для атомной электростанции Hinkley Point C (Великобритания), говорится в facebook украинского производителя.

“Наша компания получила уникальный заказ от компании Buhlmann France на поставку горячепрессованных и холоднокатаных труб по стандарту RCC-M для британской атомной электростанции Hinkley Point C”, – сообщили в Centravis.

Ориентировочный срок ввода станции в эксплуатацию – 2027 год. Заявленная установленная мощность – 3,200 МВт.

Общий бюджет строительства – около 20 млрд фунтов стерлингов ($26 млрд). На станции будут использованы новейшие, водо-водяные ядерные реакторы третьего поколения, ERP (Evolutionary Power Reactor), которые впервые были запущены в эксплуатацию на Китайской АЭС Тайшань в декабре 2018 года.

“Данный заказ открывает нам двери к европейским атомным проектам, как для тех, которые реализуются в Европе, так и для АЭС, которые строятся европейскими компаниями за пределами Европы”, – уточняют в компании.

В Centravis ожидают, что успешное выполнение этого заказа, позволит выйти на новые рынки сбыта, обеспечить загрузку завода высокомаржинальными заказами и продолжить наращивать долю сортамента HAV (с высокой добавленной стоимостью) в продуктовом портфеле.

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“Мы уверены, что коллективы ТПЦ и ТВЦ благополучно справятся с выполнением данного заказа, тем более, что для этого не требуется освоения новых технологий изготовления труб или новых марок стали”, – резюмируется в сообщении.

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