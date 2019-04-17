За покупку какой сельхозтехники предусмотрена компенсация

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) расширило список предприятий и продукции сельскохозяйственного машиностроения, при покупке которой предусмотрена частичная компенсация из Государственного бюджета Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства.

Комиссия по формированию перечня отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета при Минэкономразвития провела очередное заседание, на котором оценила выполнение Программы по 2018 и расширила перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, соответствующие критериям для получения компенсации.

“В 2018 году украинские аграрии купили 17182 единиц украинской сельхозтехники на сумму 4,4 млрд гривень благодаря этой программе. На 38% выросло количество машиностроительных предприятий, производящих технику и оборудование для АПК, причем 1/3 всей украинской техники и оборудования приобретается в рамках проводимой нами Программы”, – цитируется в сообщении Председатель комиссии, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Комиссия получила многочисленные обращения от производителей с просьбой расширить перечень техники и оборудования и увеличить количество участников программы. Поэтому на заседании в начале апреля комиссия обновила на 2019 перечень производителей и номенклатуру техники и оборудования, соответствующих условиям программы.

“На старте критериям программы отвечали только 40 заводов – производителей сельхозтехники, а в прошлом году – уже 141 предприятие. При этом на 2019 год требования к локализации выросли с 35% до 55%. В начале было менее 800 наименований техники и оборудования, а в 2018 году стало 9250 наименований. Благодаря программе создано 5000 дополнительных рабочих мест, а поступления в бюджеты всех уровней составили 1,6 млрд гривень”, – подчеркнул Степан Кубив.

По итогам заседания Комиссия утвердила обновленный перечень производителей и расширила перечень техники и оборудования, соответствующих критериям Программы поддержки. В него вошли 163 заводы и 11374 наименований техники.

Полный обновленный список техники доступен на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины >>>

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