В марте возобновил работу завод “Электросталь” (Курахово)

После трехмесячного простоя возобновило работу ООО “Электросталь” (Курахово, Донецкая обл.). Об этом сообщает fixygen.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В марте “Электросталь” произвела 11 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки, которая является его основной товарной продукцией. С середины декабря 2018 года предприятие простаивало из-за дефицита сырья.

За 3 месяца 2018 года здесь было произведено 71 тыс. тонн заготовки, тогда как за I кв.-2019 – 11 тыс. тонн.

В целом за 2018 год на предприятии произведено 289 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки (-34,2% год к году).

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