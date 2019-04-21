Сколько вагонов произвел Крюковский ВСЗ в 1 кв. 2019 года

Крюковский ВСЗ (КВСЗ, Кременчуг) в первом квартале 2019 года произвел 5 пассажирских вагонов, тогда как в 1 кв. 2018 году такая техника не производилась. Выпуск грузовых вагонов увеличился более чем на 70%.

В январе-марте 2019 года КВСЗ увеличил производство грузовых вагонов на 73% или на 539 штук год к году – до 1277 штук.

Об этом сообщила “Кременчугская газета” со ссылкой на управление экономики Кременчуга.

В 2018 году Крюковский ВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% год к году до 3686 единиц.

Отметим, что КВСЗ может стать производителем вагонов метро для метрополитенов Харькова и Киева. Городские власти Харькова намерены провести закупку 37 вагонов метро, из которых будет сформировано 7 новых составов. Старт тендера будет дан весной или летом текущего года.

В Киеве также намерены закупить новые трамваи и вагоны метро за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Столичные власти намерены потратить 50 млн евро на закупку 50 вагонов метро, еще 60 млн евро – на закупку трамвайных вагонов.

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