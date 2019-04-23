Минэкономики ищет директора для крупного машиностроительного завода

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) объявило конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия “Завод” Электротяжмаш” (Харьков), говорится в сообщении министерства.

Конкурс будет проходить с 13 по 31 мая 2019 года. Заявления на участие в нем принимаются до 18:00 6 мая 2019 года.

В числе требований к претендентам: не менее трех лет работы руководителем низшего уровня, владение принципами корпоративного управления, бюджетирования и стратегического планирования, знание основ экономики и менеджмента, дипломатическая мудрость, порядочность и ответственность.

Конкурсное предложение должно состоять из трех разделов: текущая ситуация, проблемы предприятия и отрасли; пути решения проблем предприятия и перспектив его развития; конкурентные преимущества претендента.

Электротяжмаш – одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Специализируется на выпуске мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В ноябре 2015 года Минэкономразвития отстранило директора “Электротяжмаша” Владимира Глушакова и назначило и.о. первого заместителя Дмитрия Костюка, затем объявило конкурс по отбору нового руководителя. В апреле 2016 года победителем конкурса стал гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбоза, но в итоге не дождался назначения на эту должность.

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