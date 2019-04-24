Сколько стали произведет Энергомашспецсталь в 2019 году

Машиностроительное предприятие “Энергомашспецсталь” (ЭМСС, Краматорск) в 2019 году сократит выплавку стали, но увеличит реализацию товарной продукции. Об этом говорится в сообщении ЭМСС по итогам общего собрания акционеров, которое состоялось 23 апреля.

«2018 год для ПАО «ЭМСС» был не менее сложным, чем прошлый. Однако, несмотря на внешние обстоятельства, благодаря сплоченной работе всего трудового коллектива и эффективному управлению, предприятию удалось произвести продукции в 1,5 раза больше году к году. Объем товарной продукции за 2018 год составил 2416 млн. грн против 1559 млн. грн в 2017 году”, – говорится в сообщении.

В 2018 году объем производства жидкой стали составил 62,4 тыс. тонн (+7,4 тыс. тонн год к году), объем поковок – 40,7 тыс. тонн (+7,6 тыс. тонн), объем литья снизился на 0,7 тыс. тонн до 3 тыс. тонн.

Рост средней заработной платы за прошедший год составил 26,9% до 12946,1 грн.

С целью расширения номенклатуры выпускаемых изделий в 2018 году было успешно освоено производство отливки «Рама гондолы». Также был осуществлен выход на рынок валковой продукции США, Бразилии и Мексики. “ЭМСС успешно продолжает осваивать продукцию для атомной промышленности”, – отмечается в сообщении.

По итогам общего собрания акционеров «Энергомашспецсталь» определено, что в 2019 году производство и реализация товарной продукции составит 2861 млн. грн. “Для выполнения запланированного показателя в текущем году предприятию необходимо выплавить 54,3 тыс. тонн жидкой стали, изготовить 0,5 тыс. тонн литья, а также 31,4 тыс. тонн поковок из слитков”, – резюмируется в сообщении.

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