За покупку метизного завода компанию Сергея Тигипко оштрафовали на 55 млн грн

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко на 55 млн грн за нарушения при приобретении акций завода “Днепрометиз” и отказал в концентрации. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.


“Комитет рассмотрел вопрос о покупке группой ТАС предприятия Днепрометиз у подсанкционной Северстали. Было признано, что указанная сделка была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика – группу ТАС наложен штраф в размере 55 млн грн. Разрешение не предоставлено”, – написал чиновник в facebook.

Напомним, что российская бизнес-группа “Северсталь” приобрела 60% акций “Днепрометиза” в 2006 году у группы ТАС. Впоследствии доля “Северсталь Метиза” в уставном капитале предприятия была увеличена до 98,6%.

В октябре 2017 года Cambay Services Ltd, которую связывали с “Северсталью”, вышла из капитала Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% “Днепрометиз”. Покупателем выступила компания Blossom Investments (Эстония). В руководящие органы завода был введен менеджмент, близкий к группе ТАС. Однако официальное сообщение о сделке появилось гораздо позже.

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