За покупку метизного завода компанию Сергея Тигипко оштрафовали на 55 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко на 55 млн грн за нарушения при приобретении акций завода “Днепрометиз” и отказал в концентрации. Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“Комитет рассмотрел вопрос о покупке группой ТАС предприятия Днепрометиз у подсанкционной Северстали. Было признано, что указанная сделка была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика – группу ТАС наложен штраф в размере 55 млн грн. Разрешение не предоставлено”, – написал чиновник в facebook.

Напомним, что российская бизнес-группа “Северсталь” приобрела 60% акций “Днепрометиза” в 2006 году у группы ТАС. Впоследствии доля “Северсталь Метиза” в уставном капитале предприятия была увеличена до 98,6%.

В октябре 2017 года Cambay Services Ltd, которую связывали с “Северсталью”, вышла из капитала Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% “Днепрометиз”. Покупателем выступила компания Blossom Investments (Эстония). В руководящие органы завода был введен менеджмент, близкий к группе ТАС. Однако официальное сообщение о сделке появилось гораздо позже.

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