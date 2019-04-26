Как металлотрейдер УГМК закончил 2018 год

АО “Украинская горно-металлургическая компания” (УГМК, Киев) в 2018 году снизило чистый доход на 44,6% год к году до 1 млрд 736,019 млн грн. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Согласно документу, УГМК завершила 2018 год с чистым убытком в размере 102,747 млн грн., тогда как в 2017 году получила чистую прибыль 149,255 млн грн.

“Ухудшение финансовых результатов связано с длительным снижением цен на металлопрокат в среднем на $100 за 1 тонну. Спад цен начался с марта 2018 года и продолжался до конца 2018 года, что привело к снижению маржинальной прибыли. Также убыток обусловлен снижением оптовых объемов продаж, которые возникли в результате монополизации рынка, и значительным снижением объемов продаж в регионах, где было введено военное положение”, – поясняется в отчете.

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Согласно аудиторскому отчету, УГМК занимает 2% украинского рынка металлопроката.

По данным УГМК на конец 2018 года, в крупнейшими акционерами компании были кипрские Trotio Holdings Limited (49,9999%) и Frankiro Holdings Limited (34,163947%).

При этом, согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами являются Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян.

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