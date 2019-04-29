В 1 кв. 2019 года в Украине увеличились объемы строительных работ

В январе-марте 2019 года в Украине выполнено строительных работ на 26,5 млрд гривень. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2018 составил 124,3%.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 145,2%, зданий – 109,8% (в т.ч. жилых – 91,8%, нежилых – 133%).

В разрезе регионов, лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская обл. (3,6 млрд грн.), Харьковская обл. (2,9 млрд грн.), Одесская обл. (2 млрд грн.) и Киев (6,5 млрд грн.). Их догоняет Львовская обл. (1,7 млрд грн.).

Напомним, что в Украине строительство – основной потребитель металлопроката.

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