В Укроборонпромі показали нове виробництво корпусів для БТР-4 на ХКБМ (фото, відео)

На ДП “Харківське КБ машинобудування ім. О. Морозова” (ХКБМ, входить до складу ДК “Укроборонпром”) запустилb власне серійне виробництво корпусів БТР-4. Про це повідомила прес-служба ДК “Укроборонпром”.

“Таким чином, питання найбільш “вузького” місця у виробництві БТР-4, яке раніше залежало від потужностей єдиного приватного виробника бронекорпусів, було успішно вирішено”, – повідомляють в концерні.

Раніше єдиним виробником корпусів був Лозівський ковальсько-механічний завод, що входить до складу Індустріальної групи УПЕК народного депетата України Анатолія Гіршфельда.

У 2018 році ХКБМ власним коштом відремонтував цех, який був незадіяний у виробництві декілька десятків років, а також закупив та налагодив виробничу лінію. У 2019 році перший БТР-4 з корпусом виробництва ХКБМ успішно пройшов комплексні випробування, що дозволило перейти до серійного виготовлення чергової партії БТР-4 із використанням власних корпусів.

“Крім того, ХКБМ звернулось до Міноборони з пропозицією дозволити використання у виробництві БТР-4 новітніх марок бронесталі виробництва країн-членів НАТО. Ці бронесталі застосовуються у бойових машинах Альянсу та відповідають вимогам стандартів НАТО. І наразі відповідні зразки натівської броні вже проходять випробування в Україні”, – повідомляють в “Укроборонпромі”.

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Окрім ліквідації залежності від приватного постачальника, освоєння теїнології дозволило збільшити загальну рентабельність виробництва бойової машини на 4,5% та створити додаткові робочі місця.

Таким чином, у бронетанковому кластері “Укроборонпрому” вже два підприємства – “ХКБМ” та “Завод ім. Малишева” – освоїли виробництво корпусів БТР-4.

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