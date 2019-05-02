Как в 2019 году изменится украинский рынок металлоконструкций

В 2019 году объем украинского рынка металлоконструкций останется на уровне 2018 года. Такое мнение в комментарии журналу “Капстроительство” высказал директор компании “ЮТЭМ-ЗМК” Юрий Гудыма.

“Я не разделяю мнения большинства о стабильности роста рынка металлоконструкций в 2019 году, но буду рад ели прогноз не окажется ошибочным. На мой взгляд потребление металлоконструкций останется на уровне 2018 года”, – сказал Гудыма.

По его словам в 2018 году продажи металлоконструкций большинством украинских заводов в среднем выросли на 10-15% год к году. “Только некоторые участники смогли добиться роста продаж на 30%”, – отметил директор “ЮТЭМ-ЗМК”.

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Юрий Гудыма отмечает, что в прошлом году имело место сокращение доли металлоконструкций в сегменте ТРЦ, рост – в сфере инфраструктуры, логистики и агросектора.

Ключевой спрос на металлоконструкции в 2018 году был в металлургии, логистике, агросекторе и ритейле. “Отдельно стоит выделить строительство ряда новых промышленных предприятий с применением металлоконструкций на западе Украины”, – говорит топ-менеджер.

По его словам и заводам, и заказчикам интересны стальные каркасы зданий и сооружений, где скорость возведения – “главный козырь” металлоконструкций в сравнении с решениями из монолитного бетона. Также эксперт выделяет элеваторы с сопутствующей инфраструктурой.

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