Сколько продукции произвел Дружковский метизный завод в 2018 году

В 2018 году производственные мощности Дружковского завода металлических изделий (Дружковка Донецкой обл.) были загружены на 25,35%. Об этом говорится в официальной отчетности, опубликованной на сайте предприятия.
Согласно отчетности по состоянию на конец прошлого года производственная мощность основных средств компании составляла 79,376 тыс. тонн металлических изделий в год. То есть было произведено чуть более 20 тыс. тонн продукции (информацию в разрезе основных видов продукции см. в таблице).
|№
|Вид продукции
|Объем производства
|тонн
|тыс. грн.
|% от общего объема
|1
|Болты
|10900,391
|307975
|54.26
|2
|Гайки
|4074,388
|124607
|20.28
|3
|Закладные болты
|1862,918
|44638
|9.27
В плана на 2019 год произвести и продать 18,5 тыс. тонн продукции, в том числе машкрепления – 15,3 тыс. тонн, железнодорожных крепежных изделий – 3,2 тыс. тонн.
Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи