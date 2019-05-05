Сколько продукции произвел Дружковский метизный завод в 2018 году

В 2018 году производственные мощности Дружковского завода металлических изделий (Дружковка Донецкой обл.) были загружены на 25,35%. Об этом говорится в официальной отчетности, опубликованной на сайте предприятия.

Согласно отчетности по состоянию на конец прошлого года производственная мощность основных средств компании составляла 79,376 тыс. тонн металлических изделий в год. То есть было произведено чуть более 20 тыс. тонн продукции (информацию в разрезе основных видов продукции см. в таблице).

№ Вид продукции Объем производства тонн тыс. грн. % от общего объема 1 Болты 10900,391 307975 54.26 2 Гайки 4074,388 124607 20.28 3 Закладные болты 1862,918 44638 9.27

В плана на 2019 год произвести и продать 18,5 тыс. тонн продукции, в том числе машкрепления – 15,3 тыс. тонн, железнодорожных крепежных изделий – 3,2 тыс. тонн.

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